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Холдинг РЖД начал строить в Сербии скоростную железную дорогу
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Холдинг РЖД начал строить в Сербии скоростную железную дорогу 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД по реализации зарубежных проектов) начала укладку пути железной дороги в Сербии для движения поездов со скоростью 200 километров в час, сообщила компания в понедельник.
"РЖД Интернешнл" начала укладку верхнего строения пути под скорость 200 километров в час на семикилометровом участке Стара Пазова — Инджия. Этот участок является частью маршрута Стара Пазова — Нови Сад, где «РЖД Интернешнл» ведет работы в рамках дополнительного соглашения на реконструкцию существующей и строительство двухпутной железной дороги. Общая протяженность участка составляет более 40 километров", — говорится в сообщении.
Данное соглашение предусматривает сооружение двухпутной железнодорожной линии, двух виадуков, двух галерей, 19 мостов и путепроводов, а также 36 малых мостов. Будет построена новая станция Бешка с подземными переходами, реконструированы станции Инджия, Сремски Карловци и Петроворадин с подземными переходами, остановочный пункт Карловички Винограды.
Работы на участке Стара Пазова — Инджия начались в марте 2018 года. По данным компании, уже проведена расчистка территории, сооружены подъездные дороги для строительной техники, демонтированы старые пути и элементы контактной сети, а также напольные устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Ведутся работы по устройству земляного полотна, водоотводных канав и водопропускных труб, дренажей и пассажирских платформ. Сейчас на объекте задействованы более 170 человек и 111 единиц строительной и путевой техники.
"Результатом реализации проекта станет увеличение скоростей на участке Стара Пазова — Нови Сад до 200 километров в час, повышение пропускной способности линии и уровня безопасности движения. Стоимость данного соглашения, подписанного в ноябре 2017 года, составляет около 248 миллионов долларов. Окончание работ намечено на 2021 год", — добавляется в сообщении.
Кроме этого, в рамках реализации дополнительного соглашения к основному контракту «РЖД Интернешнл» продолжает вести активные работы по строительству двух масштабных сооружений, аналогов которым нет в Сербии: тоннеля Чортановци и трехкилометрового виадука в пойме Дуная.
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