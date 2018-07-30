Холдинг РЖД начал строить в Сербии скоростную железную дорогу

"РЖД Интернешнл" начала укладку верхнего строения пути под скорость 200 километров в час на семикилометровом участке Стара Пазова — Инджия. Этот участок является частью маршрута Стара Пазова — Нови Сад, где «РЖД Интернешнл» ведет работы в рамках дополнительного соглашения на реконструкцию существующей и строительство двухпутной железной дороги. Общая протяженность участка составляет более 40 километров", — говорится в сообщении.

Данное соглашение предусматривает сооружение двухпутной железнодорожной линии, двух виадуков, двух галерей, 19 мостов и путепроводов, а также 36 малых мостов. Будет построена новая станция Бешка с подземными переходами, реконструированы станции Инджия, Сремски Карловци и Петроворадин с подземными переходами, остановочный пункт Карловички Винограды.

Работы на участке Стара Пазова — Инджия начались в марте 2018 года. По данным компании, уже проведена расчистка территории, сооружены подъездные дороги для строительной техники, демонтированы старые пути и элементы контактной сети, а также напольные устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Ведутся работы по устройству земляного полотна, водоотводных канав и водопропускных труб, дренажей и пассажирских платформ. Сейчас на объекте задействованы более 170 человек и 111 единиц строительной и путевой техники.

"Результатом реализации проекта станет увеличение скоростей на участке Стара Пазова — Нови Сад до 200 километров в час, повышение пропускной способности линии и уровня безопасности движения. Стоимость данного соглашения, подписанного в ноябре 2017 года, составляет около 248 миллионов долларов. Окончание работ намечено на 2021 год", — добавляется в сообщении.

Кроме этого, в рамках реализации дополнительного соглашения к основному контракту «РЖД Интернешнл» продолжает вести активные работы по строительству двух масштабных сооружений, аналогов которым нет в Сербии: тоннеля Чортановци и трехкилометрового виадука в пойме Дуная.