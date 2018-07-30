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В России отметили День тигра
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В России отметили День тигра 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Этот праздник появился восемь лет назад, и с каждым годом набирает популярность. В Барнаульском зоопарке в честь важной даты посетителей познакомили с котятами тигрицы Багиры и тигра Шерхана. Четверо малышей родились еще в июне, но только сейчас начали выходить из вольера. А в Геленджике полосатым жителям сафари-парка в честь праздника устроили пир.
Отметили День тигра и в аэропорту Внуково. Оттуда совершил особый рейс единственный в стране «Тигролёт» авиакомпании «Россия». Изображение полосатой кошки на Боинге-747 появилось в 2016 году. Самолет раскрасили, чтобы привлечь внимание к исчезновению редких хищников.
— Мы считаем, что люди должны максимально знать об этом хищнике, который является не просто красивым зверем, но поистине достоянием нашей страны и то, чем стоит гордиться, потому, что практически вся популяция амурского тигра живет в России. Потому, что все остальные государства, где жил тигр, они утратили своих животных, — рассказал пресс-секретарь центра «Амурский тигр» Андрей Шоршин.
Пассажиров в честь праздника ждали сюрпризы и викторины с памятными подарками. Причем не только в аэропорту, но и на борту «Тигролёта».
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