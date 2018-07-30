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В Ноябрьске дорожники частично перекрыли улицу 60 лет СССР
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В Ноябрьске дорожники частично перекрыли улицу 60 лет СССР 

Noyabrsk24.ru 4 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Движение закрыто на участке от пересечения с Холмогорской до Киевской. Напомним, в этом году часть улицы 60 лет СССР будут капитально ремонтировать. В порядок приведут «отрезок» от Холмогорской до Ленина. На перекрытом отрезке уже работают дорожники. В ближайшее время сюда завезут технику и строительные материалы. На ремонт перекрытого участка уйдет около месяца, еще столько же — на второй участок дороги. Полностью завершить работы подрядчики должны к концу сентября.
По условиям контракта, здесь приведут в порядок дорожное покрытие, расширят проезжую часть на пересечении с Холмогорской. Кроме того, работы пройдут на парковке у центральной городской больницы. Работы будут производиться на стоянке, расположенной по улице 60 лет СССР, на время ремонта стоянка будет закрыта.
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