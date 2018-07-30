Медведев открыл новый пассажирский маршрут между Севастополем и Ялтой

В понедельник, 30 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев Севастополе провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма . Реализуется оно в рамках специальной пятилетней ФЦП, рассчитанной до 2020 года. Перед правительством стояла задача в кратчайшие сроки интегрировать полуостров в инфраструктурное и экономическое пространство России . «Сегодня можно сказать, что наиболее трудный этап пройден, — констатировал Медведев. — Мы вошли в режим более спокойной, плановой работы».

— Хотя, конечно, наша главная цель — создать здесь, на полуострове, совершенно иные стандарты жизни, стандарты отдыха, новую социальную среду, превратить Крым в динамично развивающийся регион, — напомнил премьер.

Более трети всех объектов и мероприятий в рамках ФЦП завершены. Еще половина — около 350 — находятся на этапе реализации. Медведев особенно выделил дорожное строительство, повсеместно развернутое на полуострове. К 2019 году планируется сдать 36 дошкольных учреждений и 13 школ.

"Уже сейчас Крым заметно отличается от того, каким он был четыре года назад", — заметил председатель правительства. Власти смогли ликвидировать дефицит электроэнергии, в этом году туристы поехали на полуостров по возведенному мосту, строится его железнодорожная часть, работает новый пассажирский терминал аэропорта в Симферополе . Теперь местные жители, считает Дмитрий Медведев, ждут обновление внутреннего пассажирского транспорта.

Сам он принял участие в открытии нового пассажирского маршрута между Севастополем и Ялтой. За два часа из одного города Крыма в другой можно добраться морем на новом скоростном пассажирском судне на подводных крыльях «Комета 120М». Из морского вокзала Севастополя премьер совершил короткий выход в море, чтобы оценить ходовые качества судна. И оно ему понравилось, рассказал Медведев, сойдя на берег.

— К сожалению, не все строится с такой скоростью, как мы планировали. Где-то затягиваются сроки подготовки конкурсной документации, где-то возникают проблемы с площадками, — обратил глава правительства внимание чиновников на совещании. — Это требует организационной и бюджетной дисциплины, более тщательной работы с заказчиками, и, конечно, местным властям нужно держать ситуацию на постоянном контроле. На это обращаю особое внимание.

ФЦП развития Крыма была запущена в 2015 году на пятилетний срок. Основное бремя расходов — 790 миллиардов рублей — взял на себя федеральный бюджет. Также сотни миллиардов инвестировали крупные компании при реализации инфраструктурных проектов. «С точки зрения эффекта на экономику реализация программы обеспечивает рост пассажиропотока воздушного транспорта больше чем на миллион человек ежегодно, железнодорожного транспорта — почти на 4 миллиона. Что очень важно, это прирост объема перевозок грузов — до 13 миллионов тонн», — выделил некоторые показатели глава Минэкономразвития Максим Орешкин . В социальной сфере растет количество высокотехнологичных мест в объектах здравоохранения на 10 процентов, создается 11 тысяч мест в учреждениях общего образования и более 20 тысяч мест в детских садах.

"Программа задумывалась на пять лет, но уже есть определенный объем накопленных поручений по новым объектам", — сказал Орешкин. Есть предложение продлить ФЦП еще на два года. Потребуется и увеличение финансирование: в Минэкономразвития пока что по новым проектам насчитали 37 миллиардов рублей.

"Есть предложение о докапитализации государственной микрофинансовой и региональной гарантийной организаций в Крыму на полмиллиарда рублей. Я думаю, что это идея интересная, давайте ее обсудим и рассмотрим", — озвучил Дмитрий Медведев другое потенциальное решение для стимулирования развития полуострова. Доступные кредиты должны оживить деловую активность, упростить старт бизнеса или помочь модернизировать действующие компании.