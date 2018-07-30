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Кастинг «Мисс Нижний Новгород-2018» пройдет в THE TOP CLUB
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Кастинг «Мисс Нижний Новгород-2018» пройдет в THE TOP CLUB 

Нижегородская правда 4 часа назад
Фото: Нижегородская правда
«Мисс Нижний Новгород-2017» Дарья КартышоваКастинг «Мисс Нижний Новгород-2018» пройдет в THE TOP CLUB23 августа в четверг в THE TOP CLUB пройдет кастинг 23-го конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород-2018».
Требования к участницам: возраст — от 16 до 25 лет, рост — не ниже 168 сантиметров, отсутствие штампа о действующем браке в паспорте. Посмотри, по всем ли заявленным требованиям к участию подходишь? Процедура регистрации: 1. Загрузи 2 фотографии в альбом https://vk.com/album-30262312_255116413 2. Подтверди свое участие лично в офисе Бюро «Мисс Нижний Новгород» (Ульянова, 10 а, второй вход, 5 этаж) и заполни подробную анкету участника. При себе необходимо иметь 2 распечатанные фотографии (портрет и в полный рост).
Регистрацию на конкурс можно пройти в день кастинга! 3. В день кастинга 23 августа при себе необходимо иметь: купальник и туфли на каблуке. Приветствуется легкий дневной макияж, а еще стоит отбросить волнение и постараться подать себя с лучших сторон, выложившись максимально! И тогда жюри тебя оценит! Приходи и участвуй!
THE TOP CLUB, Нижний Новгород, Нижневолжская наб. 16  16+
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