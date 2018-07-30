В Кавказском заповеднике проведён очередной учёт зубров

В течение 8 дней, с 19 по 26 июля текущего года в заповеднике, проводился очередной учет численности зубров. Группа под руководством старшего научного сотрудика Юрия Спасовского работала участке «Хребет Скирда — долина Мастакан».

В первый день, от кордона Черноречье, мы поднялись на Армовский домик. Благодаря помощи госинспектора Краско Ю. И. эта часть маршрута прошла относительно легко, поскольку самые тяжелые вещи и продукты мы перегрузили на коня. На второй день рано утром, отдохнувшие мы выдвинулись вверх по тропе, к перевалу Трю. К полудню погода стала портиться, облачность усиливалась, поэтому решено было сразу идти в долину Мастакан. Мы успели дойти до лагеря Мастакан до дождя, который разразился где-то с половины четвертого дня и шел практически до наступления сумерек.

На следующее утро около 8 часов утра в районе перевала Мастакан видели одного зубра-самца, который побродил около солонца а затем не спеша поднялся вверх по слону хребта Мастакан и скрылся в лесу. В течение дня, до дождя, мы побродили по окрестностям, разыскивая в бинокль животных. На гребне Ятыргварты удалось насчитать до 40 особей туров-самцов, рога которых забавными крючками смотрелись на фоне еще голубого, утреннего неба. С полудня пошел дождь, который также с переменами продолжался до вечера. Около 19 часов дождь перестал, и из лесной чащи на поляны вышли 6 зубров-самцов, которые видимо, решили попастись, на свежей, умытой дождем траве.

Утро следующего дня было ясным и умытым, еще до восхода солнца на склоне хребта Мастакан, близ его вершины мы увидели большую группу зубров, которые выходили из леса и явно намеревались покормиться и отдохнуть на полянах, в лучах утреннего солнца. В бинокль удалось сразу насчитать около 30 особей, среди которых сновало 10 телят-сеголеток. Около половины десятого утра зубы ушли с поляны и скрылись в лесу, за гребнем хребта Мастакан.

Таким образом, в общей сложности нами было зафиксировано около 50 особей зубров, из которых 10 — сеголеток.