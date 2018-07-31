Жителей района пригласили на бесплатные занятия по стретчингу в Таганский парк

Для всех желающих в Таганском парке проведут бесплатные занятия по стретчингу. Ближайшая тренировка пройдет 4 августа.

— С участниками позанимается сертифицированный тренер по направлению стретчинг Мария Макаревич. Она покажет, как правильно делать растяжку и поможет освоить полезные упражнения, — сообщили в пресс-службе парка.

Для участия в тренировке допускаются люди с любым уровнем подготовки.

Занятие стартует в 11:00. Желающих присоединиться ждут на площади парка возле сцены. Занятие пройдет бесплатно.