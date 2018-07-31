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Жителей района пригласили на бесплатные занятия по стретчингу в Таганский парк
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Жителей района пригласили на бесплатные занятия по стретчингу в Таганский парк 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Для всех желающих в Таганском парке проведут бесплатные занятия по стретчингу. Ближайшая тренировка пройдет 4 августа.
— С участниками позанимается сертифицированный тренер по направлению стретчинг Мария Макаревич. Она покажет, как правильно делать растяжку и поможет освоить полезные упражнения, — сообщили в пресс-службе парка.
Для участия в тренировке допускаются люди с любым уровнем подготовки.
Занятие стартует в 11:00. Желающих присоединиться ждут на площади парка возле сцены. Занятие пройдет бесплатно.
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