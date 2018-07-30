Лауреат премии «Хранители наследия» призвал возродить Андроников монастырь

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . Древний Андроников монастырь должен стать центром религиозной и культурной жизни столицы, для решения этой задачи необходимо привлечь как можно большее число людей, заявил председатель движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря Сергей Карнаухов , ставший в этом году лауреатом всероссийской премии «Хранители наследия».

Церемония вручения премии состоялась в музее-усадьбе «Архангельское». Как отмечают в общественном движении, премия призвана привлечь внимание властей и общества к людям, которые преданно служат сбережению историко-культурного наследия России

Андрей Рублев принял постриг, жил и умер в этом монастыре. И поэтому восстановить этот монастырь, внутри которого сейчас находится Музей имени Андрея Рублева, это задача не столько подвижническая, сколько «интеллигентная». Нужно аккумулировать большое количество людей, которые отвечают за решение юридических, культурных вопросов, для того, чтобы это место стало центром и религиозной, и культурной жизни", — сказал лауреат премии.

Свое приветствие участникам X церемонии вручения всероссийской премии «Хранители наследия» направил президент России Владимир Путин , отметивший, что сегодня «замечательные традиции подвижничества продолжаются» и всех лауреатов «объединяет высочайшая компетентность, преданность избранному делу, стремление быть сопричастным к сбережению нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния».

В мае этого года департамент культурного наследия Москвы включил некрополь Спасо-Андроникова монастыря в перечень выявленных объектов культурного наследия города и утвердил границы территории этого достопримечательного места. По закону, на территории некрополя запрещается возведение объектов капитального строительства и временных построек, не связанных с обеспечением его функционирования, а также хозяйственная деятельность, ведущая к ухудшению его состояния.