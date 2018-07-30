Подъезд жилого дома в Одинцовском районе отремонтировали после проверки Госжилинспекции

Подъезд и входная группа дома в Одинцовском районе приведены в порядок благодаря предписанию Госжилинспекции Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Управляющая компания АО «Одинцовская теплосеть» из Одинцовского района в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении пяти нарушений, выявленных государственными жилищными инспекторами в доме №8 по улице Калинина в рабочем поселке Новоивановское в ходе внеплановой проверки», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

Ранее в Госжилинспекцию поступило обращение от жителя дома, в котором сообщалось, что общедомовое имущество находится в ненадлежащем состоянии, а управляющая организация, обслуживающая данный дом, не предпринимает мер по наведению порядка.

В частности, государственные жилищные инспекторы зафиксировали в ходе проверки следующие нарушения: на трубах холодного водоснабжения нарушен окрасочный слой, плитка на ступенях входной группы имеет разрушения, лестничные клетки и общие балконы захламлены, частично не функционируют или отсутствуют осветительные приборы, штукатурно-окрасочный слой разрушен так же и на стенах входной группы в первом подъезде.

В результате внеплановой проверки сотрудники Госжилинспекции Московской области обязали управляющую компанию АО «Одинцовская теплосеть» устранить все выявленные нарушения. Контрольная проверка исполнения предписания показала, что ремонтные работы произведены в полном объеме, общее имущество приведено в надлежащее состояние.