Ещё
Подъезд жилого дома в Одинцовском районе отремонтировали после проверки Госжилинспекции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подъезд жилого дома в Одинцовском районе отремонтировали после проверки Госжилинспекции 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Подъезд и входная группа дома в Одинцовском районе приведены в порядок благодаря предписанию Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«Управляющая компания АО «Одинцовская теплосеть» из Одинцовского района в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении пяти нарушений, выявленных государственными жилищными инспекторами в доме №8 по улице Калинина в рабочем поселке Новоивановское в ходе внеплановой проверки», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
Ранее в Госжилинспекцию поступило обращение от жителя дома, в котором сообщалось, что общедомовое имущество находится в ненадлежащем состоянии, а управляющая организация, обслуживающая данный дом, не предпринимает мер по наведению порядка.
В частности, государственные жилищные инспекторы зафиксировали в ходе проверки следующие нарушения: на трубах холодного водоснабжения нарушен окрасочный слой, плитка на ступенях входной группы имеет разрушения, лестничные клетки и общие балконы захламлены, частично не функционируют или отсутствуют осветительные приборы, штукатурно-окрасочный слой разрушен так же и на стенах входной группы в первом подъезде.
В результате внеплановой проверки сотрудники Госжилинспекции Московской области обязали управляющую компанию АО «Одинцовская теплосеть» устранить все выявленные нарушения. Контрольная проверка исполнения предписания показала, что ремонтные работы произведены в полном объеме, общее имущество приведено в надлежащее состояние.
РИАМО: последние новости
Количество безработных россиян за неделю уменьшилось на 0,2% Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на пост мэра Москвы Дегтярева Пожилые москвичи установили рекорд России по самому массовому танцевальному флешмобу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко52
Жестокая расправа над туристами попала на видео105
Россия простила долги другим странам297
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы97
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста561
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение