Самое крупное водохранилище Башкирии ждет ремонт 

Павловский судоходный шлюз готовят ко второму этапу реконструкции. На данный момент его техническое состояние оценивается как предаварийное.
Капитальный ремонт необходимо провести до 2021 года
Однако с момента диагностики гидротехнического сооружения, которое проводилось в прошлом году, сооружение успели немного «подлатать».
— Полностью отремонтировали механическое оборудование, ведется капитальный ремонт бетона верхней головы шлюза, разрабатывается проект реконструкции ГТС, — сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. — В целом техническое состояние объекта позволяет функционировать в обычном рабочем режиме: пропускать суда и поддерживать напор. Но согласно заключению комиссии комплексную реконструкцию необходимо выполнить до 2021 года.
— По проекту предстоит ремонт стен камеры шлюза с восстановлением несущих строительных конструкций, оголовка низового пирса судоходного шлюза, капитальный ремонт лицевой поверхности бетона стен камеры и галереи шлюза и другое, — опубликовала перечень необходимых работ Главгосэкспертиза России.
Финансировать ремонтные работы планируют из федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
Павловский судоходный шлюз, построили в 1951 году, но из-за нарушений в технологии укладки бетона в эксплуатацию ввели лишь 23 января 1962-ого. С тех пор его стабильное функционирование поддерживается регулярными ремонтными работами.