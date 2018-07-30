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Самое крупное водохранилище Башкирии ждет ремонт
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Самое крупное водохранилище Башкирии ждет ремонт 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Павловский судоходный шлюз готовят ко второму этапу реконструкции. На данный момент его техническое состояние оценивается как предаварийное.
Капитальный ремонт необходимо провести до 2021 года
Однако с момента диагностики гидротехнического сооружения, которое проводилось в прошлом году, сооружение успели немного «подлатать».
— Полностью отремонтировали механическое оборудование, ведется капитальный ремонт бетона верхней головы шлюза, разрабатывается проект реконструкции ГТС, — сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. — В целом техническое состояние объекта позволяет функционировать в обычном рабочем режиме: пропускать суда и поддерживать напор. Но согласно заключению комиссии комплексную реконструкцию необходимо выполнить до 2021 года.
— По проекту предстоит ремонт стен камеры шлюза с восстановлением несущих строительных конструкций, оголовка низового пирса судоходного шлюза, капитальный ремонт лицевой поверхности бетона стен камеры и галереи шлюза и другое, — опубликовала перечень необходимых работ Главгосэкспертиза России.
Финансировать ремонтные работы планируют из федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
Павловский судоходный шлюз, построили в 1951 году, но из-за нарушений в технологии укладки бетона в эксплуатацию ввели лишь 23 января 1962-ого. С тех пор его стабильное функционирование поддерживается регулярными ремонтными работами.
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