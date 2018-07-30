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В день города в Тюмени выявили 10 нарушителей «сухого закона»
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В день города в Тюмени выявили 10 нарушителей «сухого закона» 

Rambler News Service 3 часа назад
Полиция выявила 10 магазинов, продававших в розницу алкоголь в Тюмени 28 июля, когда там отмечался день города, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на городскую полицию.
В день города в Тюмени действовал запрет на розничную продажу алкоголя, его можно было приобрести и употребить только в местах общественного питания, барах, кафе и т.д.
В ходе рейдов сотрудники полиции изъяли 615 единиц спиртосодержащей продукции на общую сумму более 53 тыс. руб.
Помимо этого, во все дежурные части полиции Тюмени в день города доставлялись люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения либо распивавшие спиртосодержащие напитки в общественных местах.
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