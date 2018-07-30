Товарооборот Беларуси с Петербургом увеличился почти на 20%

Как отметил Игорь Петришенко , суммарный объем взаимной торговли с этими регионами в прошлом году достиг $ 2,2 млрд Этот показатель приближается к уровню товарооборота Беларуси Польшей и превышает товарооборот с одним из наших основных партеров по ЕАЭС Казахстаном , в три раза.

"Если говорить о таком важном для нас показателе, как экспорт, то в 2017 г. объем белорусских поставок в Санкт-Петербург увеличился почти на 19%, а в Ленинградскую область — на 9%. Внушают оптимизм показатели взаимной торговли и в нынешнем году. За январь — апрель 2018 г. товарооборот с Санкт-Петербургом увеличился более чем на 11% (белорусский экспорт — на 7,3%), с Ленинградской областью — на 1% (белорусский экспорт — на 11,7%). Развитию нашего сотрудничества способствует регулярное проведение заседаний Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга и Совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью, а также реализация ряда совместных программ и планов. Белорусскую часть Совета делового сотрудничества с Санкт-Петербургом возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков , Совместной комиссии с Ленинградской областью — первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский . Уровень нашего представительства подтверждает большой интерес Беларуси к развитию взаимодействия с данными российскими регионами", — отметил посол.

Игорь Петришенко также рассказал, что у россиян большим спросом, благодаря высокому качеству и доступным ценам, пользуется белорусская продовольственная продукция. В 2017 г. ее поставки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в стоимостном выражении превысили $ 0,5 млрд Сегодня Беларусь располагает дополнительными экспортными ресурсами по твердым сырам, сливочному маслу, сухому молоку, мясным и молочным консервам, плодовоовощной и другой продукции. Поэтому белорусская сторона была бы заинтересована в увеличении объема поставок.

Российским партнерам хорошо известно и о выпускаемом в Беларуси широком ассортименте современной пассажирской, специальной, грузовой техники с отличными эксплуатационными характеристиками. Посол напомнил, что поставки техники могут производиться с использованием гибких финансовых схем, включая международный финансовый лизинг и кредитные ресурсы белорусских банков. По мнению Игоря Петришенко, данными финансовыми инструментами российским потребителям следует пользоваться более активно.

"Отдельно хочу остановиться на закупках белорусской пассажирской техники Санкт-Петербургом. Наибольшим спросом пользуются автобусы производства ОАО «МАЗ», качество и комфорт которых уже успели оценить сотни тысяч петербуржцев. С каждым годом количество закупаемых для Северной столицы автобусов МАЗ растет. В городе создаются даже отдельные монопарки, которые эксплуатируют автобусы исключительно белорусского производства. Например, в Колпинском автобусном парке Санкт-Петербурга из 210 автобусов 150 — белорусские, а петербургское АО «Третий парк» уже пятый год эксплуатирует на городских маршрутах более 220 автобусов ОАО «МАЗ» большой вместимости. Не могу не упомянуть и о поставке в Санкт-Петербург в 2017 г. и начале этого года 25 троллейбусов ОАО «Белкоммунмаш». Кроме того, в прошлом году в Северную столицу отправлено шесть трамвайных вагонов ЗАО «Штадлер Минск», а в 2018 г. планируется поставить еще 17 трамваев", — сказал Игорь Петришенко.

Кстати, в этом году в Санкт-Петербурге завершилась опытная эксплуатация электробуса ОАО «Белкоммунмаш». По результатам испытаний правительством Санкт-Петербурга дана положительная оценка белорусской технике. Это принципиально новый и самый перспективный вид пассажирского транспорта. Беларусь рассчитывает, что вопрос о проведении конкурса о первой закупке электробусов будет рассмотрен в ближайшее время.

К числу перспективных направлений взаимодействия отнесу и реализацию проектов по строительству «симметричных кварталов» в Минске и Санкт-Петербурге. Уже выделены земельные участки для строительства, проведены два архитектурно-градостроительных конкурса на разработку концепции застройки на основе индивидуальных проектов жилых домов. Губернатором Санкт-Петербурга и председателем Мингорисполкома определены лучшие проекты. Сейчас Санкт-Петербург и Минск находятся на этапе подготовки проектно-сметной документации.

Строительство «симметричных кварталов» носит символичный характер и станет для Беларуси и Санкт-Петербурга пилотным проектом в этой сфере. Посол Беларуси в России высказал уверенность, что в дальнейшем подобные кварталы появятся в Ленинградской области и других российских регионах.

В контексте сотрудничества в строительной сфере белорусские предприятия готовы увеличить поставки в регион дорожно-строительной техники, строительных материалов и конструкций, используемых при возведении жилья и инфраструктурных объектов различного назначения. Источник: редакция «Soyuz.by»