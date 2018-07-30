С лучшими произведениями кинематографии познакомят в Кузьминках

С лучшими произведениями отечественной и зарубежной кинематографии познакомятся участники киноклуба в библиотеке № 112 на Жигулевской улице, дом 6, корпус 2. Об этом сообщила администрация учреждения.

— Занятия будут проходить по пятницам в 15.00 начиная с сентября, — пояснил представитель библиотеки.

Кроме того, участники смогут узнать о наиболее интересных изданиях, имеющихся в фонде библиотеки.

Стать участниками любительского объединения могут все желающие в возрасте от шести лет.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (499) 173-13-94. (еп)