Ещё
С лучшими произведениями кинематографии познакомят в Кузьминках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С лучшими произведениями кинематографии познакомят в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 3 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
С лучшими произведениями отечественной и зарубежной кинематографии познакомятся участники киноклуба в библиотеке № 112 на Жигулевской улице, дом 6, корпус 2. Об этом сообщила администрация учреждения.
— Занятия будут проходить по пятницам в 15.00 начиная с сентября, — пояснил представитель библиотеки.
Кроме того, участники смогут узнать о наиболее интересных изданиях, имеющихся в фонде библиотеки.
Стать участниками любительского объединения могут все желающие в возрасте от шести лет.
Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (499) 173-13-94. (еп)
Управа района Кузьминки: последние новости
«Шатер здоровья» развернется в парке «Кузьминки» Лекцию о природных циклах Земли прочли в вольерном комплексе «Кузьминки-Люблино» Комплексное заявление на ряд услуг начали принимать в центре «Мои документы» района Кузьминки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко76
Жестокая расправа над туристами попала на видео109
Россия простила долги другим странам335
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы104
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле354
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение