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Плановый обход дворов Тимирязевского совершил Александр Панасенко
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Плановый обход дворов Тимирязевского совершил Александр Панасенко 

Управа района Тимирязевский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Традиционный еженедельный субботний обход территории Тимирязевского провел 28 июля глава управы района Александр Панасенко. В обходе, который стартовал от дома 31 по Дмитровскому шоссе, приняли участие заместители главы управы, представители «Жилищника» и подрядных организаций.
— В ходе осмотра дворовых территорий дал поручения директору «Жилищника»: произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 4, организовать установку антипарковочных столбиков вдоль пешеходной дорожки по адресу Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 2, — рассказал Александр Панасенко.
Пожелания жителей района, высказанные при обходе, будут проработаны. (мю)
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