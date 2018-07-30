Плановый обход дворов Тимирязевского совершил Александр Панасенко

Традиционный еженедельный субботний обход территории Тимирязевского провел 28 июля глава управы района Александр Панасенко . В обходе, который стартовал от дома 31 по Дмитровскому шоссе, приняли участие заместители главы управы, представители «Жилищника» и подрядных организаций.

— В ходе осмотра дворовых территорий дал поручения директору «Жилищника»: произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 4, организовать установку антипарковочных столбиков вдоль пешеходной дорожки по адресу Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 2, — рассказал Александр Панасенко.

Пожелания жителей района, высказанные при обходе, будут проработаны. (мю)