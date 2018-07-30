Белгородцы покорили Эльбрус к 75-летию Курской битвы

26 июля группа белгородцев из 20 человек взошла на высочайшую точку Кавказа, поднявшись на 5642 метра.

Первоначально покорять вершину должны были 24 человека, но четверым пришлось отказаться от продолжения пути из-за акклиматизации. Кстати, большинство альпинистов являются любителями, а не профессионалами.

Начальник городского управления по физической культуре и спорту Михаил Носков , который также был в составе группы, на своей странице в соцсетях рассказывал, что белгородцы искупались в озере на высоте 3000 метров и освоили кошки. И признался, что подъем на вершину дался им нелегко.

Текст: Анна Шацкая.

По материалам «МОЁ! Online».