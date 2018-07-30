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Белгородцы покорили Эльбрус к 75-летию Курской битвы
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Белгородцы покорили Эльбрус к 75-летию Курской битвы 

Собака.ru 4 часа назад
Фото: Собака.ru
26 июля группа белгородцев из 20 человек взошла на высочайшую точку Кавказа, поднявшись на 5642 метра.
Первоначально покорять вершину должны были 24 человека, но четверым пришлось отказаться от продолжения пути из-за акклиматизации. Кстати, большинство альпинистов являются любителями, а не профессионалами.
Начальник городского управления по физической культуре и спорту Михаил Носков, который также был в составе группы, на своей странице в соцсетях рассказывал, что белгородцы искупались в озере на высоте 3000 метров и освоили кошки. И признался, что подъем на вершину дался им нелегко.
Текст: Анна Шацкая.
По материалам «МОЁ! Online».
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