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Жители северного села прикормили осиротевшего лосёнка
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Жители северного села прикормили осиротевшего лосёнка 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В деревне Герасимовка Уватского района Тюменской области лосенок, оставшись без матери, приходит во двор местного жителя Анатолия Гамецкого покормиться. Лосиху задрал медведь, говорят селяне. Лосенку от силы месяца 2-3. Если бы детеныш смог сам прокормиться, он бы не искал помощи у людей, считают очевидцы.
Фото в редакцию ИА «Север-Пресс» прислала фельдшер из райцентра Айгуль Альмухаметова.
«Лосенок хоть и большой по человеческим меркам, видно, что он еще совсем беспомощный и нуждается в опеке. Хозяин дома Анатолий Зиновьевич подкармливает его, но не балует, говорит, что животное должно жить в лесу и научиться находить корм для своего дальнейшего существования», — сказала женщина.
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