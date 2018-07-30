Президент РФ подписал указ о праздновании в 2020 г. 150-летия со дня рождения писателя И. Бунина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 г. праздничных мероприятий в честь 150-летия со дня рождения поэта и писателя Ивана Бунина . Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Принять предложение правительство РФ о праздновании в 2020 г. 150-летия со дня рождения И. Бунина», — говорится в указе. Правительству РФ поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.