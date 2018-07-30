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Президент РФ подписал указ о праздновании в 2020 г. 150-летия со дня рождения писателя И. Бунина
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Президент РФ подписал указ о праздновании в 2020 г. 150-летия со дня рождения писателя И. Бунина 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 г. праздничных мероприятий в честь 150-летия со дня рождения поэта и писателя Ивана Бунина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение правительство РФ о праздновании в 2020 г. 150-летия со дня рождения И. Бунина», — говорится в указе.
Правительству РФ поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
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