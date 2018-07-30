Дональд Трамп: театр президента вчерашнего дня

Переговоры между президентом США и председателем еврокомиссии по тарифам благополучно завершились, стороны пришли к соглашению, намечавшаяся торговая война отменяется. Но осадочек, как говорится, остался. Равно как и опасения, что это не мир, а лишь перемирие. Все дело в личности Трампа

Популист до мозга костей Дональд Трамп, пожалуй, первый в истории президент США вчерашнего дня. В первую очередь он представляет Америку не софта, онлайн-торговли, соцсетей (хотя сам активный пользователь твиттера), а стали, алюминия, текстиля, угля и всех прочих отраслей, которые проигрывают на глобальном рынке компаниям из стран с низкими производственными издержками или просто уходят в прошлое из-за появления новых, более совершенных и менее вредных для окружающей среды технологий.

Как верно подметил в своем недавнем видеообращении экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер , удерживать на плаву угольную и нефтегазовую энергетику, игнорируя солнечную и ветровую, как это делает Трамп, это все равно что ставить на Блокбастер, мегапопулярную сеть видеопроката 1990-х, которую в XXI веке вытеснил с рынка онлайн-видеосервис Нетфликс.

Но Трампа выбрали именно те американцы, которые по разным причинам не поспевают за прогрессом и ищут простых решений своих проблем. А у яркого популиста Трампа их полно. Главный его конек — рассуждения о том, что Америку доит весь мир, особенно Китай Евросоюз , которые наживаются на торговле с США.

Незатейливые формулы нынешнего обитателя Белого дома вгоняют в ступор не только зарубежные, но даже отечественную элиту. Президентство Трампа отмечено небывалым потоком отставок госслужащих, несогласных с его политикой. В этом длинном списке и бывший посол в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший, карьерный дипломат, который покинул госслужбу после 33 лет работы в знак протеста против вызывающей политики президента. Судя по всему, он не последний в этом постоянно пополняющемся списке.

На примере Трампа хорошо видно, что бизнесмен — далеко не всегда удачный выбор на роль главы государства. Даже в вопросах экономической политики его незатейливый бухгалтерский подход порой приносит больше проблем, нежели пользы. Не только потому, что в макроэкономике, особенно на международном уровне, все завязано на политику. Сегодняшняя зримая выгода в одном месте в другом чуть позже может привести к еще большим потерям.

Дебет против кредита

Трамп утверждает, что Штаты проигрывают, позволяя Китаю продавать на американском рынке свои товары практически по демпинговым ценам. Но зачастую выгода тут обоюдная. Экономистами хорошо изучена ситуация с введеним в 2009 году заградительных пошлин на импорт автомобильных шин из Китая. Это позволило сохранить 1 тысяча 200 рабочих мест в промышленности США, но из-за роста цен обошлось американским потребителям в 1,1 миллиона долларов ежегодных дополнительных расходов и в итоге привело к потере 4 тысячи рабочих мест в торговле из-за снижения спроса.

Во время недавнего саммита НАТО Трамп обвинял европейских союзников в том, что они мало тратят на оборону, полагаясь на США, у которых значительно выше доля военного бюджета в экономике, и требовал повысить расходы. Формально это так. Мало кто из европейских государств тратит на оборону даже установленные в блоке минимальные 2% ВВП, тогда как у США уходит не менее 3%.

Но американцы рассчитывают свой бюджет, исходя из собственных глобальных интересов, а не для того, чтобы покрыть недостачу в Европе. Обладание военной мощью, способной решать любые задачи в любой точке мира, требует огромных денег. Европейские державы давно умерили амбиции, признали американское лидерство и действуют как младшие партнеры США. Отсюда и скромные оборонные бюджеты. Если они существенно вырастут, эта сила повлияет и на рост внешнеполитических амбиций, которые неизбежно не во всем будут сходиться с американскими. Что тогда скажет Трамп своим поклонникам в США?

Было бы несправедливо винить во всех разгоревшихся конфликтах только Трампа. К примеру, Евросоюз хоть в меньшей степени, но тоже использует таможенные барьеры, особенно для защиты продовольственного рынка. Довольно долго между Вашингтоном и Брюсселем велись переговоры о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, которое фактически позволило бы создать свободный рынок на огромном пространстве от Эстонии до Аляски . Однако европейцы по ряду причин отказались от затеи, переговоры зашли в турпик Теперь Трамп, который вывел США из другого амбициозного объединения — Транстихоокеанского партнерства, на первый взгляд, вынуждает Брюссель приблизить осуществление несостоявшегося проекта.

Недавнее введение Вашингтоном повышенных тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС закономерно вызвало ответную реакцию, некоторые американские товары (мотоциклы, виски, табак, соки) резко подорожали на европейском рынке. Тогда Трамп пригрозил ввести новые пошлины на продукцию автопрома ЕС. Возникли опасения, что стороны развернут торговую войну.

Мир или перемирие?

После встречи в Вашингтоне Трампа с главой еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером страсти улеглись. Обе стороны заявили, что разногласия остаются в прошлом, таможенные и внетарифные барьеры будут значительно снижены. Для США это означает, помимо прочего, резкий рост ввоза в Европу сои.

А вот слова Трампа про то, что Евросоюз станет «огромным закупщиком» американского сжиженного газа, вызывают большие сомнения. В ближайшие годы для поставщиков СПГ из США предпочтительнее восточноазиатский рынок, где повышенный спрос и куда выше цены. С другой стороны, европейцы обеспечены более дешевым трубопроводным газом из России и Северной Африки настолько, что не нуждаются в существенном приросте поступления СПГ. Судя по всему, это очередное громкое заявление рассчитано исключительно на преданную публику президента.

Трамп вообще делает много громких и эпатажных заявлений на публику, причем иные из них с легкостью перечеркивают предыдущие. Понять, что он думает на самом деле, бывает довольно сложно. Вероятно, и мнение его зачастую меняется вслед за высказываниями. Поэтому нельзя быть уверенным, что соглашение с Юнкером окончательно и не будет никаких сюрпризов. Популистский театр требует постоянной подпитки драматическими поворотами, видимостью жестокой борьбы и громких побед.