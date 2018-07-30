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Джонсон вскоре освободит резиденцию главы МИД Британии
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Джонсон вскоре освободит резиденцию главы МИД Британии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 30 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Борис Джонсон вскоре переедет из официальной резиденции главы МИД Британии, которую он занимал несколько недель после отставки.
Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании 9 июля из-за разногласий по Brexit с премьер-министром Терезой Мэй. Все это время он проживал в резиденции главы МИД, несмотря на то, что владеет домом в районе Излингтон. Новый министр Джереми Хант после назначения продолжал жить в своей квартире в районе Пимлико.
Во вторник к расположенной в центре Лондона рядом с Букингемским дворцом резиденции прибыл грузовик службы перевозки мебели, припарковался за забором, после чего рабочие начали грузить в него обернутые в бумагу и ткань предметы. РИА Новости не удалось получить официального подтверждения того, в какие сроки экс-министр освободит резиденцию.
Ранее СМИ упрекали Джонсона в том, что он продолжил занимать государственную резиденцию после отставки, сдавая в аренду собственный четырехэтажный дом. Подобное поведение вызвало раздражение среди членов правительства и парламентариев. Представитель канцелярии премьера прокомментировал ситуацию, заявив, что бывшие министры должны покидать резиденции после отставки «в кратчайшие сроки по окончанию их полномочий с учетом личных обстоятельств и нужд семьи».
Правительство также заверило, что дополнительные средства налогоплательщиков не будут затрачены на содержание Джонсона в доме главы МИД. Джонсон оплачивал коммунальные услуги и муниципальный налог, но, как и все министры иностранных дел, он не платил арендную плану за проживание.
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