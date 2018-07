Сам себе программист: подборка бесплатных ресурсов для новичков

Тематические курсы

Codeacademy

Один из самых популярных ресурсов для тех, кто решил освоить программирование с нуля. Теоретическая часть большинства курсов доступна бесплатна. За подписку за $20 в месяц вам откроется возможность проходить квизы и получить техподдержку от опытных девелоперов.

GitHub

GitHub — платформа для хостинга и совместной разработки проектов. Это социальная сеть для программистов, куда вы можете выкладывать свой код и получать комментарии от коллег. Она бесплатна для публичных и оупенсорс-проектов.

GeekBrains

Онлайн-платформа от Mail.Ru Group предлагает доступ к 15 бесплатным интенсивам: среди них основы программирования, разработка сайта, основы веб-дизайна, а также интенсивы по языкам программирования Swift, Python и многое другое. Большинство курсов стартует в конце июля — начале августа. Успейте записаться.

Онлайн-академия предлагает выбор из более 200 программ продвинутого уровня сложности. Фокус — на обучении продуктам и технологиям компании Microsoft, но есть целый блок для новичков с курсом по HTML 5 и СSS для начинающих.

freeCodeCamp

Площадка freeCodeCamp предлагает пользователю освоить веб-программирование на разных уровнях сложности — от начального до продвинутого. Траектория обучения следующая: читаете теорию, затем выполняете практическое задание и проверяете его в редакторе кода. Есть возможность общения и обсуждения заданий в форуме с другими пользователями. Теоретический модуль завершается актуальными примерами программ, на их примере вы можете создать свой проект и опубликовать его на ресурсе (кстати, это обязательно).

Hexlet

Онлайн-университет программирования с подпиской за $24 в месяц. Но для новичков есть отдельный ресурс с бесплатными задачками по Javascript и PHP. Кроме того, на Hexlet есть раздел База знаний со списком рекомендованных книг, подкастов, вебинаров и других ресурсов.

LoftBlog

Портал IT-специалистов, где размещены видеоуроки по основам Javascript и SQL для начинающих, а для профессионалов — курсы по Ruby on Rails и основам C++. Там же есть видео по управлению IT-проектами и Agile, а также рассказы разработчиков о том, как устроиться на работу в Apple и сколько на самом деле зарабатывают программисты.

Современный учебник JavaScript

Ресурс для освоения языка JavaScript. Материал хорошо структурирован и подойдет для освоения новичку либо тому, кто хочет освежить базовые знания. Фокус учебника — преимущественно на теории. После каждого модуля предлагается пройти практическое задание и закрепить пройденный материал. Если возникнут затрудения, можете обратиться за помощью к другим пользователям на форуме. Дополнительно на ресурсе публикуется список актуальных вакансий.

HTML Academy

Если вы когда-нибудь задумывались освоить навыки веб-верстки, но никак не решались, начните обучение с этого ресурса: здесь можно найти интерактивные курсы по веб-программированию, которые знакомят с разными аспектами работы верстальщика. Интенсивы по HTML, JavaScript, Node.js и PHP платные.

DataQuest

Если вы не дата-сайентист, но очень хотите им стать — вам сюда. Вместо просмотра видео сразу приступите к написанию кода в браузере. Пользователя сопровождают подсказки, а в онлайн-редакторе можно будет разобрать ошибки. Для бесплатного обучения доступны свыше 30 заданий. По итогам разработки проектов добавляйте их в свое портфолио.

Swift Playgrounds

Приложение для кодинга на iPad. Разработчики уверяют, что базовых знаний для освоения языка программирования Swift не потребуется. Приложение отлично подойдет для новичков, предпочитающих осваивать материал в интерактивной форме. Из плюсов: всплывающие подсказки, приятная глазу картинка и наличие сэмплов, на которые можно ориентироваться при написании кода.

Онлайн-платформы

Здесь собраны курсы по анализу данных, программированию, разработке мобильных приложений, созданию и продвижению сайтов и так далее. Материалы размещаются на сайте в формате видеоуроков либо на дружественных онлайн-платформах Coursera и Stepic. На данный момент открыта регистрация на 10 учебных направлений, большинство из которых разрабатывалось совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Например, курс по-веб верстке и основам JavaScript, который обещает сделать из вас фронтенд-разработчика за 5 месяцев. Он стартует 30 июля. Правда, доступен только по подписке. Но Coursera предоставляет возможность получить финансовую помощь по запросу. А вот на Stepic курсы бесплатные

Кроме того, у Яндекса открыт набор в Школу разработки интерфейсов. Подать заявку можно до 31 июля.

Coursera

Помимо образовательных материалов Академии Яндекса здесь есть онлайн-курсы по веб-разработке, различным языкам программирования, созданию мобильных приложений от ведущих зарубежных университетов. Так, Мичиганский университет предлагает освоить программу по основам веб-разработок с пятью различными специализациями. Например, «Программирование для всех» стартует 30 июля. Видеолекции к этому курсу можно просмотреть бесплатно. Если у вас уже есть базовые знания в области программирования, пройдите курс «Введение в iOS-разработку», запущенный МФТИ. Занятия стартуют 5 августа.

Stepic

Наряду с Coursera платформа одинаково хороша для новичков: здесь можно найти курсы, которые размещают известные российские университеты ( Высшая школа экономики , Институт биоинформатики и другие) и компании, например, Mail.Ru Group. Переходите в раздел курсов по основам программирования, осваивайте их, а затем улучшайте базовые знания там же с помощью продвинутых курсов. Ресурс позволяет удобно отслеживать прогресс. Есть мобильное приложение для iOS и Android. Большинство курсов представлено на русском языке.

edX Платформа размещает курсы от известных компаний и университетов. Заглядывайте в раздел «Computer Science» и «Data & Statistics», чтобы определиться с выбором. Большинство обучающих материалов бесплатны.

Khan Academy

На этой площадке уделите особое внимание курсам, размещенным в разделе «Программирование» и «Час программирования». Последний, кстати, предназначен для школьников и предполагает разработку кода в игровой форме. Все материалы англоязычные.

ИНТУИТ

Онлайн-университет, где можно найти курсы по программированию от ведущих российских университетов и партнеров (Microsoft, Intel и других). Большая часть информации курсов представлена в виде текстовых материалов и видеоуроков и бесплатна.

Подкасты

Full Stack Radio. Ведущий подкаста, предприниматель и разработчик Адам Вотхэн совместно с приглашенными гостями обсуждает, как писать качественное ПО. Регулярность выхода подкаста: 2 раза в месяц;

Learn To Code With Me. Подкаст ведет технарь-самоучка (как она сама себя называет) Лаврэнс Брэдфорд, и она сама еще новичок в программировании. Среди самых интересных тем подкаста — дискуссия о выборе между буткэмпом и получением степени в университете;

Start Here FM. Еще один подкаст для новичков, где можно послушать про трудоустройство в IT. Один из выпусков подкаста посвящен тому, как получить работу веб-разработчика, не имея опыта буткемпа;

Simple Programmer. Подкаст представляет собой аудиоверсию видео Джона Сомнеза, о том, как и чему необходимо учиться новичкам-разработчикам;

Ruby Rogues. Здесь говорят об обучении программированию и обсуждают Ruby;

Code Podcast. Все о принципах языков программирования, фреймворков и библиотек;

Greater than Code. Интервью о людях из IT-комьюнити.

Радио-Т. Раз в неделю по субботам четверо ведущих (а иногда и один приглашенный гость) обсуждают современные тенденции и вопросы в IT.

YouTube-каналы

Helping Develop. Все о технологиях PHP, HTML, CSS;

Easy Learn Tutorial. Обучающие программы для разработки игр. Канал не обновляется, но в старых видео можно найти много полезного;

Ocode. Русскоязычный канал для программистов-новичков с пошаговыми видео;

Creativity Tuts. Обучение веб-разработке, языкам программирования, дизайну;

Mackenzie Child. Программирование на Ruby, фронтенд-разработка, адаптивная верстка и многое другое.

