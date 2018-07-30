Ретро-дискотека прошла в сквере на Инженерной

Гимнастика на свежем воздухе и ретро-дискотека прошли в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» для пенсионеров Алтуфьевского района. Об этом рассказали в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево».

— В спорте очень важна регулярность, поэтому в сквере на Инженерной улице для наших участников проекта мы провели гимнастику и танцы. Пенсионеры зарядились отличным настроением, — уточнили в филиале.

Напомним, желающим присоединиться к проекту «Московское долголетие» необходимо прийти в центр по адресу Путевой проезд, д. 20, корп. 2, с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (ис)