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Ретро-дискотека прошла в сквере на Инженерной
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Ретро-дискотека прошла в сквере на Инженерной 

Управа Алтуфьевского района 3 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Гимнастика на свежем воздухе и ретро-дискотека прошли в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» для пенсионеров Алтуфьевского района. Об этом рассказали в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево».
— В спорте очень важна регулярность, поэтому в сквере на Инженерной улице для наших участников проекта мы провели гимнастику и танцы. Пенсионеры зарядились отличным настроением, — уточнили в филиале.
Напомним, желающим присоединиться к проекту «Московское долголетие» необходимо прийти в центр по адресу Путевой проезд, д. 20, корп. 2, с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (ис)
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