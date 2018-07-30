Бесплатная экскурсия пройдет по историческим боенам района

По историческим боенам района для всех желающих 31 июля проведут бесплатную экскурсию.

— Участники прогулки узнают об истории, так называемой «мясной слободки». Наша экскурсия стартует возле известного мясокомбината и закончится возле Октябрьского трамвайного депо. Я расскажу всем присоединившимся к прогулке, как работали бойни и почему они оказались в том или ином месте и много другого интересного, — рассказала гид и организатор экскурсии Наталья Долгова.

Ближайшая прогулка начнется в 19:00. Всех желающих соберут на пять минут раньше указанного времени по адресу: улица Талалихина, дом 41, строение 67.