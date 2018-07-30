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Бесплатная экскурсия пройдет по историческим боенам района
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Бесплатная экскурсия пройдет по историческим боенам района 

Управа Таганского района города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
По историческим боенам района для всех желающих 31 июля проведут бесплатную экскурсию.
— Участники прогулки узнают об истории, так называемой «мясной слободки». Наша экскурсия стартует возле известного мясокомбината и закончится возле Октябрьского трамвайного депо. Я расскажу всем присоединившимся к прогулке, как работали бойни и почему они оказались в том или ином месте и много другого интересного, — рассказала гид и организатор экскурсии Наталья Долгова.
Ближайшая прогулка начнется в 19:00. Всех желающих соберут на пять минут раньше указанного времени по адресу: улица Талалихина, дом 41, строение 67.
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