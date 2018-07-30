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Власти Ленобласти займутся переобучением граждан предпенсионного возраста
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Власти Ленобласти займутся переобучением граждан предпенсионного возраста 

ТАСС 3 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области предлагают повысить конкурентоспособность людей предпенсионного возраста и пенсионеров за счет переобучения новым более востребованным специальностям. Об этом в понедельник заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ялов сообщил на координационном комитете содействия занятости населения Ленинградской области.
"Начну с вопросов, связанных с пенсионным возрастом. Мы понимаем, что в стране эти вопросы активно обсуждаются, поэтому наша задача создать такое регулирование, которое сделает конкурентоспособным население старшего возраста. Мы должны усилить ту работу, которая связана с переобучением востребованным специальностям", — сказал он.
По словам Ялова, в первую очередь власти региона намерены обратить внимание на те специальности, которые в данный момент заменяются электронными системами (например, диспетчер такси) и профессии с высоким риском автоматизации (токари, сварщики). Переобучение планируется производить на базе создаваемого Центра профессиональных компетенций в Гатчине, где предусмотрят программы по переобучению для специалистов старше 55 лет. При этом, по мнению Ялова, система запретов на увольнения пенсионеров для работодателей приведет к тому, что «работодатели будут заранее высвобождать сотрудников, которые достигли предпенсионного возраста».
Пенсионные изменения
Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.
Президент России Владимир Путин ранее рассказал о своем отношении к законопроекту о повышении пенсионного возраста. По словам главы государства, этот вопрос является чувствительным для большого количества граждан страны. Он отметил, что, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть «надует» граждан и предложил посмотреть, как будет проходить дискуссия, учитывая все нюансы. Путин заявил, что намерен послушать все точки зрения по поводу данного законопроекта.
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