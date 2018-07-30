«На все воля божья». В Великом Новгороде врачи отказались лечить пациентку

Как передает телеграм-канал «Mash», в Великом Новгороде было возбуждено уголовное дело после отказа местных врачей госпитализировать новгородку. Женщина скончалась.

Родственники пациентки вызвали «скорую помощь». У женщины случилось обострение на фоне рассеянного склероза — повысилась температура и начались конвульсии. Приехавший на вызов врач сделал укол. На вопрос родных больной о госпитализации, он ответил «На всех воля божья».

Через несколько часов женщине повторно вызвали «скорую» и госпитализировали. Через несколько дней женщина скончалась. Врачи сообщили, что если бы пациентку привезли раньше, то у неё был бы шанс выжить.

В результате произошедшего было возбуждено уголовное дело. Бригаду скорой помощи подозревают в «оставлении в опасности».