Специалисты завершили изготовление корпуса ядерного реактора ледокола «Урал»

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Специалисты завода «ЗиО-Подольск» (входит в Атомэнергомаш — машиностроительный дивизион Росатома ) завершили операцию в процессе изготовления первого ядерного реактора «РИТМ-200» для второго серийного атомного ледокола проекта 22220 «Урал», говорится в сообщении Атомэнергомаша.

"Это самая сложная технологическая операция сварки при изготовлении корпуса реактора. Длится она непрерывно в течение 17 дней. Две смены идут сварочные работы, в третью — радиографический контроль. Среди сложностей я бы назвал стесненные условия работы в специальном сборочно-сварочном стапеле, неповоротное положение сварных швов, глубокую разделку", — приводятся в сообщении слова главного сварщика «ЗиО-Подольск» Александра Морозова.

Кроме того, завод завершил изготовление гидрокамер для второго реактора «РИТМ-200» ледокола «Урала». Операция по их сварке с корпусом реактора пройдет в августе, отмечается в сообщении.

Ранее «ЗиО-Подольск» изготовил реакторные установки «РИТМ-200» для ледоколов нового поколения «Арктика» и «Сибирь».

РИТМ-200 Реакторная установка «РИТМ-200» является принципиально новой для ледокольного флота. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ.

Срок службы реакторов 40 лет, безопасность их работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. Перезагрузка ядерного топлива происходит один раз в семь лет.

Гидрокамеры являются неотъемлемой частью интегрированного корпуса реактора. В дальнейшем в них будут установлены центральные электронасосы. Гидрокамеры предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора.

Суда проекта 22220 являются ледоколами нового поколения, после завершения строительства они станут самыми мощными атомными ледоколами в мире. За счет особой конструкции корпуса они несмотря на огромное водоизмещение в 33,5 тыс. тонн смогут работать как в открытом море, так и в руслах крупных рек.

Строительство атомных ледоколов является частью программы увеличения грузопотока по Северному морскому пути в ближайшие десятилетия. Их ввод в эксплуатацию решит вопрос бесперебойного круглогодичного судоходства в Западной Арктике.