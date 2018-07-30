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Закон о товарных интернет-агрегаторах подписан президентом России
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Закон о товарных интернет-агрегаторах подписан президентом России 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность товарных интернет-агрегаторов. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, вводится понятие «владелец информации о товарах (услугах)» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге, а также устанавливается ответственность такого владельца за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной или неполной информации о товаре или услуге, продавце (исполнителе), на основании которой был заключен договор с потребителем.
При этом установлено, что под владельцем агрегатора понимается организация или индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы, сайта или его страницы в интернете, где потребитель может ознакомиться с информацией об определенном товаре или услуге продавца, заключить с ним договор купли-продажи, а также произвести предварительную оплату путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
Кроме того, законом определена обязанность владельца агрегатора вернуть потребителю в течение 10 календарных дней сумму полученной им предоплаты товара или услуги в случае, если товар не передан в срок (услуга не оказана в срок), и потребитель направил продавцу уведомление об отказе от покупки, а также владельцу агрегатора — подтверждение направления продавцу данного уведомления.
Документом введена обязанность продавца (исполнителя) предоставить владельцу агрегатора и разместить на своем сайте достоверную информацию о себе (перечень указан в документе), а также обязанность самого владельца агрегатора разместить информацию о себе и продавце на своем сайте или странице сайта в интернете.
Установлено, что при изменении информации продавец в течение одного рабочего дня должен оповестить об этом владельца агрегатора, а агрегатор за это же время должен внести соответствующие изменения на сайте.
Изменения вносятся в закон РФ «О защите прав потребителей».
Закон вступит в силу с 1 января 2019 г.
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