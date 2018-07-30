Закон о товарных интернет-агрегаторах подписан президентом России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность товарных интернет-агрегаторов. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, вводится понятие «владелец информации о товарах (услугах)» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге, а также устанавливается ответственность такого владельца за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной или неполной информации о товаре или услуге, продавце (исполнителе), на основании которой был заключен договор с потребителем.

При этом установлено, что под владельцем агрегатора понимается организация или индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы, сайта или его страницы в интернете, где потребитель может ознакомиться с информацией об определенном товаре или услуге продавца, заключить с ним договор купли-продажи, а также произвести предварительную оплату путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Кроме того, законом определена обязанность владельца агрегатора вернуть потребителю в течение 10 календарных дней сумму полученной им предоплаты товара или услуги в случае, если товар не передан в срок (услуга не оказана в срок), и потребитель направил продавцу уведомление об отказе от покупки, а также владельцу агрегатора — подтверждение направления продавцу данного уведомления.

Документом введена обязанность продавца (исполнителя) предоставить владельцу агрегатора и разместить на своем сайте достоверную информацию о себе (перечень указан в документе), а также обязанность самого владельца агрегатора разместить информацию о себе и продавце на своем сайте или странице сайта в интернете.

Установлено, что при изменении информации продавец в течение одного рабочего дня должен оповестить об этом владельца агрегатора, а агрегатор за это же время должен внести соответствующие изменения на сайте.

Изменения вносятся в закон РФ «О защите прав потребителей».

Закон вступит в силу с 1 января 2019 г.