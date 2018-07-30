В Орловской области потренировались освобождать заложников

В минувшую пятницу, 27 июля, в городе Новосиль проведено учение «Налет». По легенде, группа злоумышленников захватила местный дом культуры.

В здании находились сотрудники учреждения культуры, посетители, в том числе дети. Взяв заложников, «преступники» выдвинули ряд экономических и политических требований. Переговоры не принесли результатов, тогда было принято решение о проведении контртеррористической операции. Преступников обезвредили, а заложников без потерь освободили.

По результатам мероприятия в оперативном штабе обсудили вопросы координации, указали на отдельные недостатки, а также определили направления дальнейшего совершенствования защиты на объектах массового пребывания людей в Орловской области , сообщает пресс-служба облправительства.

УФСИН, Отметим, в учениях были задействованы около 200 полицейских, росгвардейцев, чиновников, сотрудников МЧС Роспотребнадзора , а также свыше 40 единиц техники.