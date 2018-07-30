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В Орловской области потренировались освобождать заложников
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В Орловской области потренировались освобождать заложников 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
В минувшую пятницу, 27 июля, в городе Новосиль проведено учение «Налет». По легенде, группа злоумышленников захватила местный дом культуры.
В здании находились сотрудники учреждения культуры, посетители, в том числе дети. Взяв заложников, «преступники» выдвинули ряд экономических и политических требований. Переговоры не принесли результатов, тогда было принято решение о проведении контртеррористической операции. Преступников обезвредили, а заложников без потерь освободили.
По результатам мероприятия в оперативном штабе обсудили вопросы координации, указали на отдельные недостатки, а также определили направления дальнейшего совершенствования защиты на объектах массового пребывания людей в Орловской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Отметим, в учениях были задействованы около 200 полицейских, росгвардейцев, чиновников, сотрудников МЧС, УФСИН, Роспотребнадзора, а также свыше 40 единиц техники.
Сообщение В Орловской области потренировались освобождать заложников появились сначала на РИА 57.
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