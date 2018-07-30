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Бельгийский профсоюз полиции пожаловался на нехватку сотрудников
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Бельгийский профсоюз полиции пожаловался на нехватку сотрудников 

Российская Газета 4 часа назад
Бельгийский профсоюз работников полиции (SLFP) заявил об острой нехватке кадров, в особенности в больших городах. Федеральная служба страны нуждается в 1610 агентах, а районные комиссариаты — в 2097 стражах порядка.
По статистике, на трех из четырех полицейских участках работает меньшее количество сотрудников, чем необходимо. Полицейские профсоюзы говорят о «критической точке», ведь из-за нехватки персонала полицейские не могут уйти в отпуск и вынуждены работать сверхурочно.
Представитель SLFP Вансен Уссен подчеркивает, что зачастую полиция вынуждена прибегать к «сокращению патрулирования». В связи с этим профсоюз и запросил у руководства министерства внутренних дел Бельгии ускорить и увеличить набор сотрудников полиции.
МВД Бельгии, однако, пока не готово принимать решительные меры. По их словам, набор идет в штатном режиме: «В полицейских школах мест больше нет, а ускорить или уменьшить процесс обучения невозможно, ведь полицейские должны быть хорошо подготовлены».
Между тем, в начале июля федеральная полиция Бельгии сообщила, что в стране существует сегодня 251 криминальное сообщество. В сферу деятельности организованной преступности в Бельгии входят, в частности, наркоторговля, различного рода мошенничество и отмывание преступных капиталов. В 70 процентах случаев бельгийские криминальные сообщества являются фигурантами уголовных преступлений на международном уровне.
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