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Спортсмены-экстремалы пробегут полумарафон по арктическому побережью вблизи Териберки
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Спортсмены-экстремалы пробегут полумарафон по арктическому побережью вблизи Териберки 

ТАСС 2 часа назад
МУРМАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Экстремальный забег по побережью Баренцева моря пройдет в районе села Териберка в Мурманской области. Участникам предстоит преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21,5 км по арктическому бездорожью, сообщает в понедельник оргкомитет спортивного мероприятия.
"Четвертого августа состоится трейловый забег по пересеченной местности под названием «Вызов Арктики. Край Земли. Териберка» в красивейшем и известном на весь мир месте на побережье вод Северного Ледовитого океана, поселке Териберка", — сообщают организаторы.
Маршрут пройдет по живописному природному рельефу вдоль берега Баренцева моря по пляжу в заполярную тундру, по горным тропам и заболоченным местам, каменисто-щебеночным россыпям. В мероприятии примут участие 100 человек — такой лимит установили организаторы, и свободных мест не осталось уже за месяц до состязаний.
В забеге примут участие спортсмены и любители бега не только из Мурманской области, но и из других регионов России (Краснодар, Санкт-Петербург, Уфа, Карелия и все муниципалитеты Мурманской области), 64 мужчины и 36 женщин. Мероприятие реализуется при поддержке правительства Мурманской области, регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт „ЗА РОССИЮ“, Главного управления МЧС России по Мурманской области.
В рамках мероприятия после забега участники и активисты проведут экологическую акцию по уборке прибрежной полосы побережья Баренцева моря.
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