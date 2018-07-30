Спортсмены-экстремалы пробегут полумарафон по арктическому побережью вблизи Териберки

МУРМАНСК , 30 июля. / ТАСС /. Экстремальный забег по побережью Баренцева моря пройдет в районе села Териберка в Мурманской области . Участникам предстоит преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21,5 км по арктическому бездорожью, сообщает в понедельник оргкомитет спортивного мероприятия.

"Четвертого августа состоится трейловый забег по пересеченной местности под названием «Вызов Арктики. Край Земли. Териберка» в красивейшем и известном на весь мир месте на побережье вод Северного Ледовитого океана, поселке Териберка", — сообщают организаторы.

Маршрут пройдет по живописному природному рельефу вдоль берега Баренцева моря по пляжу в заполярную тундру, по горным тропам и заболоченным местам, каменисто-щебеночным россыпям. В мероприятии примут участие 100 человек — такой лимит установили организаторы, и свободных мест не осталось уже за месяц до состязаний.

Краснодар, Санкт-Петербург, Уфа, В забеге примут участие спортсмены и любители бега не только из Мурманской области, но и из других регионов России Карелия и все муниципалитеты Мурманской области), 64 мужчины и 36 женщин. Мероприятие реализуется при поддержке правительства Мурманской области, регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт „ЗА РОССИЮ“, Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В рамках мероприятия после забега участники и активисты проведут экологическую акцию по уборке прибрежной полосы побережья Баренцева моря.