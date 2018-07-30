Вандалы начали портить новые «Ласточки»

Огромные очереди на электропоезда «Ласточка» заставили руководство калининградской железной дороги задуматься о создании мобильного приложения. В нём туристы смогут указывать время своего отправления и продолжительность поездки. Это позволит компании оперативно запускать дополнительные составы, если людей окажется слишком много.

Кроме того, в следующем году для удобства пассажиров в области появятся так называемые «повышенные» платформы: они будут находится на уровне ступенек для входа в вагон. Во время беседы с журналистами начальник Калининградской железной дороги затронул тему вандализма в электропоездах. К сожалению, некоторые из новых составов уже испортили нерадивые пассажиры.

— Сегодня «Ласточка» оборудована всеми видеокамерами, все вагоны можно посмотреть, и в средине вагона и в начале. Но, конечно, не должно быть равнодушных людей, потому что новый подвижной состав нужно максимально сохранить. Мы будем восстанавливать всё. «Ласточки» у нас пустыми не ездят, поэтому очень важно, чтобы люди сами делали замечания.