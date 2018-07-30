День Военно-морского флота отметили в Первомайском 

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День Военно-морского флота Российской Федерации отпраздновали в деревне Елизарово поселения Первомайское. Торжества провели 29 июля.
— Рядом с Троицком и деревней Пучково располагается военно-морская часть. В этом году праздничные мероприятия впервые провели на берегу пруда в деревне Елизарово. Коллектив нашего Дома культуры оказал содействие в организации программы, — рассказала директор учреждения Светлана Горовая. — Этот праздник имеет важное значение для всех жителей нашей страны.
Она отметила, что торжественную программу посетили представители администрации поселения Первомайское.