Российские блогеры составили топ-10 самых загадочных мест «Серебряного кольца» 

В Северной столице финишировали участники автопробега «Серебряный трилистник». Уникальный квест-тур — это совместный проект Пятого канала и газеты «Комсомольская правда». Три экипажа блогеров проехали в сумме около 10 тысяч километров по так называемому «Серебряному кольцу России». Неделю назад команды стартовали по трем маршрутам: одна уехала — в Архангельск, вторая — отправилась в сторону Вологды и Пскова третья — на север — в Мурманск и Териберку. Этот небольшой город впечатлил блогеров особенно.
— Это на самом деле такой край света, на который хочется добраться. Дальше него только Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Дальше ничего нет. Это крайняя точка России. Оно прекрасно. Там есть и озера, в которых можно купаться летом, там зимой есть Северное сияние там и водопады и горы и скалы, — рассказал участник автопробега.
Перед путешественниками стояла задача найти 10 мест, которые стоит посетить. Своими находками — завораживающими пейзажами, удивительными местами и самое главное — впечатлениями участники тура делились с подписчиками.