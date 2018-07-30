В «Яндекс. Картах» появились панорамы рек и каналов Петербурга

В сервисе «Яндекс. Карты» появились панорамы петербургских рек и каналов. Пользователи могут полюбоваться вилами города, которые обычно доступны пассажирам экскурсионных судов. Панорамы снимали с катера, который прошел по Неве от Усть-Ижоры до Невской губы. С судна провели съемку Фонтанки, Обводного канала, Мойки, Большой и Малой Невы и других водных путей в центре города.

В панорамы попали Петропавловская крепость, Летний сад, Зимний дворец и другие главные петербургские достопримечательности. Всего панорамы охватывают почти 150 километров водных путей.

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