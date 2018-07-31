Ещё
Вход на стадион «Энергия» в районе Лефортово будет ограничен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Вход на стадион «Энергия» в районе Лефортово будет ограничен 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Проход и проезд на территорию стадиона «Энергия» (2-й Краснокурсантский проезд, 12) в районе Лефортово будет ограничен с 01 августа.
Ограничения связаны с требованием антитеррористической защищенности объектов спорта и не коснутся сотрудников и студентов Московского энергетического института.
— Проход и проезд автотранспорта на территорию стадиона «Энергия» будет осуществляться со стороны 2-го Краснокурсантского проезда через КПП только для спортивных занятий или проведения спортивно-массовых мероприятий лицам и организациям по согласованному расписанию, имеющим на руках соответствующие пропускные документы (абонементы, постоянные пропуска), — сообщили в пресс-службе НИУ «МЭИ».
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Оформлять госуслуги в центрах «Мои документы» стало еще проще Реконструкцию велодрома в Печатниках завершат в этом году Камеры фотофиксации на дорогах столицы готовы к «поимке» водителей без полисов ОСАГО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав110
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике16
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете33
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение