Вход на стадион «Энергия» в районе Лефортово будет ограничен

Проход и проезд на территорию стадиона «Энергия» (2-й Краснокурсантский проезд, 12) в районе Лефортово будет ограничен с 01 августа.

Ограничения связаны с требованием антитеррористической защищенности объектов спорта и не коснутся сотрудников и студентов Московского энергетического института.

— Проход и проезд автотранспорта на территорию стадиона «Энергия» будет осуществляться со стороны 2-го Краснокурсантского проезда через КПП только для спортивных занятий или проведения спортивно-массовых мероприятий лицам и организациям по согласованному расписанию, имеющим на руках соответствующие пропускные документы (абонементы, постоянные пропуска), — сообщили в пресс-службе НИУ «МЭИ».