Жертвы красоты: как отстоять свои права на качественные услуги

«Нет макияжа? — переспросила шокированная мисс Дюбарри. — Почему? Это же неприлично, ходить голой». Эти слова героини романа Винифреда Уотсона «Мисс Петтигрю живет одним днем» как нельзя лучше характеризуют отношение к понятию красоты в наши дни. Красота требует жертв. Что делать, чтобы их минимизировать?

Нос съехал, волосы выпали, кожа потеряла былую упругость, волшебные пилюли добавили лишних килограммов, уникальный комплекс упражнений «надорвал» позвоночник. Важно понимать, надо ли оплачивать некачественную услугу, кто за что отвечает? Что важно для успешного судебного процесса? Есть ли разница между услугами салонов и самозанятых мастеров?

Рынок бьюти— и фитнес-услуг в России очень развит. Доступно все: от макияжа, пирсинга, татуажа, лимфодренажа, подкожных инъекций, моделирующего массажа до любых пластических коррекций. Можно пойти в сетевой салон или воспользоваться услугами мастера на дому, заниматься индивидуально с тренером в спортклубе или составить рацион питания со специалистом, найденным в инстаграм или в социальной сети в группе по интересам.

В джунглях разнообразия при хроническом недостатке времени из-за огромной горы дел приходится охотиться за хорошим мастером и верить в результат, скрещивая пальцы на удачу.

К сожалению, думать о последствиях все начинают тогда, когда думать о них поздно.

Особенность индустрии идеальности в том, что все услуги построены на работе с самым дорогим и бесценным — собственным здоровьем. Состояние организма, внешность, хорошее самочувствие — блага нематериальные. Некачественная услуга чревата вредом здоровью и даже инвалидностью. Можно лишь сгладить негативные последствия суммами компенсации. Но тело не телефон, который в случае неисправности можно поменять или отремонтировать, чтоб работал как новенький.

Чтобы не становиться жертвой незадачливого мастера или халатного хирурга, важно понимать, что бьюти-услуга — такая же потребительская услуга, как и все остальные.

То есть оказание таких услуг регулируется, как минимум, законом о защите прав потребителей. Это предполагает правильное оформление отношений и соблюдение следующих гарантий.

1) Договоры на услуги должны быть оформлены письменно. Это требование распространяется и на салоны, и на независимых мастеров, поскольку закон всех таких специалистов относит к предпринимателям. Без письменного договора ссылаться в случае проблемы на устные договоренности будет невозможно. Без договора с конкретным описанием услуги будет сложно доказать, что такая услуга в принципе была оказана.

К примеру, в одном деле спор возник по поводу неудачного наращивания волос. Вместо славянских волос были нарощены индийские, а также применена несогласованная химическая смывка, после которой биологические волосы были повреждены, а кожа головы травмирована. По итогам суд удовлетворил требования лишь частично (вместо 97 000 рублей взыскано 23 000 рублей), сославшись как раз на то, что допустимых и неопровержимых доказательств заключения договора на наращивание волос славянского происхождения и оказание услуги химической смывки, суду не представлено. Объяснения истца не являются надлежащим доказательством.

Поэтому, как минимум, делайте селфи и ведите прямую видеосъемку всего процесса, а лучше — подписывайте и читайте договор с самого начала.

2) Мастера обязаны соблюдать установленные законом стандарты. Даже если клиент о них не знает. Большая часть косметологических услуг (уколы красоты, биоревитализация, лимфодренаж и прочее) являются медицинскими услугами. Это означает, что на их оказание необходима лицензия. Она является гарантией того, что мастер имеет необходимое образование и проходил курсы повышения квалификации. Это важно, поскольку медицинские услуги предполагают вмешательство в работу организма. Различным мастерам маникюра, педикюра лицензии не нужны. Но это не освобождает их от соблюдения санитарно-гигиенических требований. Рассказывать, что заражение вшами или еще чем-нибудь произошло именно после стрижки будет почти невозможно. Потребуются свидетели и заключение эксперта о том, что вши появились именно после посещения салона и нигде больше вы их подхватить не могли. Но эксперт всегда дает только вероятностное заключение. Значит, суд оно может не убедить.

3) Мастер должен предоставить всю необходимую информацию не только об услуге, но и о всех побочных эффектах. Для этого он должен сначала детально изучить состояние здоровье клиента и его индивидуальные особенности. Это значит, что просто вопроса «аллергия есть?» недостаточно. Кроме того, многие услуги предполагают определенный период реабилитации. Мастер буквально обязан выдать памятку, как себя вести и как часто тереть глаза. В противном случае, как в одном из дел, татуаж век может закончиться химическим ожогом роговицы, и суд не смутит то, что во время процедуры клиентка испытывала неприятные ощущения, но мастер сказала, что это нормально.

4) Оплачиваться должна только качественная услуга. И даже если речь идет о предоплате, у клиента есть право потребовать деньги назад и переделать все бесплатно. Салоны красоты обычно боятся негативных комментариев и дорожат клиентурой. Если вы идете за услугой к кому-то на дом, то в случае вашего неодобрения, вы можете столкнуться с аргументом «а чего вы хотели за эти деньги».

Идти в суд в случае спора имеет смысл, только если есть доказательства. То есть договор, свидетели и заключение эксперта. И морально надо готовиться к длительным тяжбам. Певица Саша Project четыре года не устраняла на себе ошибки хирургов и была единственным и живым их доказательством. Девушка смогла отсудить 2 200 000 рублей у клиники.

В случае с судом разница между салоном и «надомником» тоже принципиальная. Суд мало выиграть. Надо, чтобы ответчика можно было найти и арестовать его имущество. В противном случае, если денег нет, любая судебная тяжба становится бессмысленной.

Таким образом, бьюти-услуги нужны, но перед тем, как расслабиться в кресле и отдохнуть, надо грамотно провести бьюти-сделку. Реальных дел, обращений пострадавших на практике крайне мало. Суммы компенсаций — ничтожны. Письменный договор, масса вопросов до, а также внутреннее впечатление от мастера и даже интуиция — то, что поможет вам обезопасить себя.

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