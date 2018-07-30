Заявление об увольнении можно отозвать в последний день работы

В связи с переездом в другое место жительства работница подала заявление с просьбой уволить ее по собственному желанию. В обозначенный в заявлении день трудовой договор с женщиной был прекращен. Спустя три дня ее ознакомили с соответствующим приказом. Однако дама решила оспорить свое увольнение в суде. Дело в том, что в последний день она отсутствовала на работе, и посредством электронной почты сообщила работодателю о своем желании отозвать заявление об увольнении.

Суд первой инстанции отверг доводы бывшей работницы, так как счел, что со стороны работодателя нарушений порядка увольнения не допущено. Кроме того, суд указал на то, что истица не представила доказательств отзыва заявления до издания приказа об ее увольнении.

Апелляционный суд отменил решение коллег. Дело в том, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен законодательством. До истечения этого срока работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Таким образом, единственным основанием для расторжения трудового договора является инициатива работника, выраженная в письменной форме и не измененная до окончания срока предупреждения работодателя о намерении работника прекратить трудовые отношения. При этом законом на работодателя возложена обязанность оформить расторжение трудового договора в последний день работы работника, выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

Материалами данного дела подтверждается, что основанием для издания приказа об увольнении истицы послужило ее заявление от 05.02.2016, в котором она выразила свое желание уволиться с 05.02.2016. Таким образом, последним днем истечения срока предупреждения об увольнении, в течение которого женщина имела право отозвать свое заявление, является 05.02.2016.

Судом апелляционной инстанции установлено, что 05.02.2016 в 19.38 часов на электронный адрес работодателя истицей было направлено заявление об отзыве своего заявления об увольнении с 05.02.2016 по собственному желанию, т.е. судом установлен факт отказа истца от заявления об увольнении. Это следует из пояснений самой истицы, подтверждается показаниями свидетелей.

Суд пришел к выводу, что женщина надлежащим образом уведомила работодателя о намерении продолжить трудовые отношения путем отзыва заявления об увольнении с занимаемой должности до истечения срока предупреждения об увольнении, однако данное заявление ответчиком во внимание принято не было.

При этом, суд исходил из того, что в ст. 81 ТК РФ не конкретизировано, когда заканчивается течение срока предупреждения работником работодателя о его намерении уволиться в том случае, если в последний день работы работник по каким-либо причинам отсутствовал на работе. Течение сроков, с которыми ТК РФ связывает прекращение трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено окончание трудовых отношений.

Материалами дела подтверждается что дама 05.02.2016 не работала, исходя из этого суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что поскольку ответчик не удостоверился в намерении истца, отсутствовавшей на работе в последний день 5 февраля 2016, уволиться по ст. 81 Трудового кодекса РФ, не произвел с ней в этот день окончательный расчет, не выдал ей трудовую книжку и иные необходимые документы, то правовых оснований считать, что работница лишилась возможности воспользоваться правом отозвать поданное ею заявление об увольнении с момента издания работодателем приказа об ее увольнении или с момента окончания рабочего дня у ответчика, не имеется. Такое право у истицы сохранялось вплоть до окончания календарного дня 05.02.2016.