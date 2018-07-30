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В Уральском юридическом институте МВД России состоялась торжественная церемония вручения выпускникам дипломов о высшем образовании
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В Уральском юридическом институте МВД России состоялась торжественная церемония вручения выпускникам дипломов о высшем образовании 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Фото: e1.ru
175 курсантов очной и 213 заочной форм обучения, получив заветный документ, стали профессиональными юристами. 84 молодых сотрудника в дальнейшем будут проходить службу в свердловском гарнизоне полиции.
В этот памятный день поздравить дипломированных специалистов МВД прибыли начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округеДанила Трубинов, Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, председатель областной организации ветеранов органов внутренних дел Владимир Ралдугин и другие высокие гости.
Выпуск 2018 года является в некотором роде уникальным, ведь он совпал с 300-летним юбилеем российской полиции. Выпускники выдержали все испытания пятилетнего обучения и доказали, что достойны носить офицерские погоны.
В текущем году 27 выпускников УрЮИ МВД России из числа очников окончили учебу с отличием, а лейтенант полиции Маргарита Мезенко правами Министра внутренних дел Российской Федерации за выдающиеся успехи в освоении образовательной программы награждена золотой медалью. Завершилась памятная церемония по доброй традиции торжественным маршем и подбрасыванием в воздух монет и фуражек.
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