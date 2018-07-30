В Уральском юридическом институте МВД России состоялась торжественная церемония вручения выпускникам дипломов о высшем образовании

175 курсантов очной и 213 заочной форм обучения, получив заветный документ, стали профессиональными юристами. 84 молодых сотрудника в дальнейшем будут проходить службу в свердловском гарнизоне полиции

Выпуск 2018 года является в некотором роде уникальным, ведь он совпал с 300-летним юбилеем российской полиции. Выпускники выдержали все испытания пятилетнего обучения и доказали, что достойны носить офицерские погоны.