На Среднем Урале пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Главам свердловских муниципалитетов необходимо активно включиться в организацию мероприятий, приуроченных к международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которые пройдут по традиции в начале сентября. К этой работе необходимо привлечь все стороны: общественные объединения, традиционные религиозные конфессии и средства массовой информации. Об этом 30 июля на внеочередном заседании областной Антитеррористической комиссии заявил и.о. главы региона Алексей Орлов

По его словам, работа по противодействию идеологии терроризма в регионе ведется системно. При этом необходимо обратить внимание на информационному и просветительскую и координацию действий всех сторон.

«Сегодня международный терроризм использует социальные сети, популярные мессенджеры и специальные каналы. Террористы действуют точечно, вербуют людей по возрастным, социальным, национальным и религиозным признакам. Вызывают на контакт собеседников и втираются к ним в доверие», — сказал Алексей Орлов.

Как рассказала директор регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких , с начала 2018 году в ведомстве совместно с ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» приступили к реализации нового проекта «Киберволонтерство». Кибердружины отслеживают в сети интернет запрещенные законом материалы террористического и экстремистского характера и передают информацию о незаконном контенте в правоохранительные органы . Кроме того, киберволонтеры проводят занятия со школьниками и студентами по обучению безопасной и грамотной работе с информацией, размещенной в сети.

Помимо прочего, участники заседания обсудили результаты проведенной работы по категорированию объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории региона.