Кто больше: эксперты назвали имена заработавших на ЧМ-2018 российских олигархов

В частности, одна из компаний Вексельберга заключила контракт на строительство аэропорта Платов под Ростовом-на-Дону (кстати, самого дорогого в обслуживании на территории России ), компании Дерипаски получили право построить арену «Санкт-Петербург» и третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьево , а фирмы, принадлежащие Тимченко, занимались возведением стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде

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При этом наиболее продуктивной инвестицией эксперты из WMT Consult назвали модернизацию дорожной сети, а самой значимой — строительство моста в Крым . В ближайшее время воспользоваться «плодами ЧМ-2018» смогут не столько поклонники спорта, сколько водители и жители городов, где проходили матчи.

Особенно важным авторы исследования считают тот факт, что инфраструктурная модернизация коснулась не только Москвы и Северной столицы, но и регионов, где изменений могло не произойти вовсе, если бы местом проведения мундиаля не была выбрана Россия. Например, в Саранске был реконструирован аэропорт, а в Нижнем Новгороде построен новый стадион на 45 тысяч мест.

Однако эксперты наверняка не знают, что арена «Нижний Новгород» не прошла проверку стихией. Так, проливной дождь 17 июля привел к серьезной протечке в системе ливневой канализации стадиона.

Уругвая. Кроме того, дороги, построенные к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде, размыло дождем спустя несколько дней после финального для столицы Приволжья матча между сборными Франции

Ранее ИА «В городе N» рассказывало, во сколько обошлось России проведение чемпионата мира по футболу в этом году.

Фото: FIFA