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Кто больше: эксперты назвали имена заработавших на ЧМ-2018 российских олигархов
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Кто больше: эксперты назвали имена заработавших на ЧМ-2018 российских олигархов 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Больше всего на минувшем ЧМ-2018 удалось заработать российским миллиардерам Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Геннадию Тимченко. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства WMT Consult, которые приводит Lenta.ru.
В частности, одна из компаний Вексельберга заключила контракт на строительство аэропорта Платов под Ростовом-на-Дону (кстати, самого дорогого в обслуживании на территории России), компании Дерипаски получили право построить арену «Санкт-Петербург» и третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьево, а фирмы, принадлежащие Тимченко, занимались возведением стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде.
Также в сообщении агентства говорится, что свою прибыль от чемпионата получили Алишер Усманов, Михаил Фридман, Аркадий Ротенберг и другие российские олигархи.
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При этом наиболее продуктивной инвестицией эксперты из WMT Consult назвали модернизацию дорожной сети, а самой значимой — строительство моста в Крым. В ближайшее время воспользоваться «плодами ЧМ-2018» смогут не столько поклонники спорта, сколько водители и жители городов, где проходили матчи.
Особенно важным авторы исследования считают тот факт, что инфраструктурная модернизация коснулась не только Москвы и Северной столицы, но и регионов, где изменений могло не произойти вовсе, если бы местом проведения мундиаля не была выбрана Россия. Например, в Саранске был реконструирован аэропорт, а в Нижнем Новгороде построен новый стадион на 45 тысяч мест.
Однако эксперты наверняка не знают, что арена «Нижний Новгород» не прошла проверку стихией. Так, проливной дождь 17 июля привел к серьезной протечке в системе ливневой канализации стадиона.
Кроме того, дороги, построенные к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде, размыло дождем спустя несколько дней после финального для столицы Приволжья матча между сборными Франции и Уругвая.
Ранее ИА «В городе N» рассказывало, во сколько обошлось России проведение чемпионата мира по футболу в этом году.
Фото: FIFA
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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