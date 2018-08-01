ЧМ-2018: Больше всего наварились «кремлевские олигархи»

Чемпионат мира уже закончился, а западные экономисты продолжают подсчитывать, кто из российских бизнесменов больше всего заработал на его проведении. В явном выигрыше оказались крупнейшие строительные компании, что опять дало повод Западу заклеймить Россию как «обитель коррупции». Но можно ли было этих скандалов избежать?

Потратили 700 миллиардов, заработаем 200 Чемпионат мира по футболу давно закончился, и теперь на место спортивных комментаторов заступили экономисты, которые продолжают подсчитывать прибыли и убытки. Напомним, что на строительство спортивной и транспортной инфраструктуры Россия потратила 683 млрд рублей ($11 млрд).

Несмотря на то, что это оказалось заметно меньше расходов на подготовку к сочинской олимпиаде (она оценивается в 1,5 триллиона рублей), инфраструктурные траты позволили увеличить ВВП примерно на один процентный пункт на протяжении пяти лет подготовки, с 2013 по 2018 годы.

По оценкам американского агентства Moody's Investor Service (аналитический отчет был опубликован вскоре после окончания чемпионата), в течение ближайших пяти лет экономический эффект составит от 150 до 210 млрд рублей. Главные сферы, которые испытают рост, считают аналитики Moody’s, — это общепит, гостиничная, телекоммуникационная и транспортная отрасли.

По оценкам британской компании Regent Holidays, проведение чемпионата позволило повысить интерес к России со стороны европейских туристов. Основную массу болельщиков составляли латиноамериканцы, а европейцы поначалу покупали билеты в Россию неохотно — но все изменилось уже в ходе турнира: только в Англии закупили почти 12 тысяч «Паспортов болельщика». Значит, предрассудки у европейцев все же испарились…

И хотя со спортивной точки зрения чемпионат был проведен идеально, до сих пор на Западе находятся недовольные. Скажем, немецкое аналитическое агентство WMT Consult подготовило доклад о том, кто конкретно заработал на проведении Чемпионата мира по футболу.

Почти все подряды, как подсчитали немецкие экономисты, были распределены между олигархами из «списка Forbes » (большинство из них, что показательно, еще и находятся под западными санкциями из-за связей с Кремлем). Хотя кто, как не крупный бизнес, должен строить такие дорогостоящие сооружения — право, не мелкие же компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей?! Другой вопрос, почему заказы получают всегда одни и те же, но зато приближенные к Кремлю.

Чемпионат аукается «делом Магомедовых»

Стоит напомнить, что подготовка к чемпионату омрачалась коррупционными скандалами. Самый громкий был связан с арестом владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В основу дела легла информация о предполагаемых хищениях бюджетных средств при строительстве стадиона «Калининград» («Арена Балтика») и модернизации энергетической инфраструктуры в Санкт-Петербурге (также в рамках подготовки к ЧМ-2018).

«Свободная пресса» уже рассказывала, что уголовное дело по факту хищений 750 млн рублей при строительстве «Арены Балтика» было возбуждено еще в 2014 году. Летом 2017 года Тверской районный суд Москвы заключил под стражу министра строительства Калининградской области Амира Кушхова , заместителя главы областного Управления капитального строительства Сергея Трибунского и заместителя генерального директора компании «Глобалэлектросервис» (входит в группу «Сумма» и являлась подрядчиком строительства) Хачима Эристова. Арест им продлен до ноября.

Шуманов: нужно привлекать международный бизнес

Какой же была истинная роль крупного российского капитала в проведении Чемпионата мира по футболу? Это «Свободная пресса» обсудила с заместителем генерального директора российского отделения Transparency International Ильей Шумановым.

«СП»: — Илья Вячеславович, если информация о том, что практически все государственные контракты на ЧМ-2018 получили аффилированные с олигархами из «списка Forbes» подрядчики, то приведет ли это к новым антикоррупционным расследованиям?

— Компании, получившие государственные контракты на строительство объектов к ЧМ-2018, действительно связаны с крупным российским бизнесом, который контролируется теми, кого принято называть олигархами. Возможность проведения расследований по всем объектам ЧМ-2018 постфактум есть, но из-за того, что значительная часть работ носила скрытый характер такая проверка затруднена.

«СП»: — А как же дело братьев Магомедовых?

— В случае с компанией Магомедовых, это была гигантская песчаная площадка для строительства стадиона в Калининграде . Провести полноценный аудит строительства и оценить качество работ спустя даже год после завершения строительства практически невозможно. Значительную часть работ необходимо было контролировать в ходе строительства. Чего, как мы видим на примере Калининграда, сделано не было.

«СП»: — Со спортивной точки зрения чемпионат прошел идеально. Но, согласитесь, подобные коррупционные скандалы все равно ударяют по имиджу нашей страны.

— Для того, чтобы за Россией не тянулся коррупционный шлейф, связанный с ЧМ-2018, российским властям имело бы смысл самостоятельно и максимально прозрачно провести подобный аудит строительства всех объектов, сделав это как можно быстрее.

Любые крупные инфраструктурные проекты, в особенности реализуемые на бюджетные деньги, несут в себе значительные коррупционные риски. Для снижения коррупционных рисков традиционно во всем мире используются так называемые integrity pacts, — соглашения между представителями заказчика (государства), исполнителя (бизнеса) и внешнего независимого контролера (гражданского общества) с целью придания реализации проекта большей прозрачности и объяснения происходящего со строительством объектов для широкой аудитории. Это придает проекту целостность и уменьшает спекуляции вокруг его реализации.

«СП»: — В России и впредь будут проводиться аналогичные по масштабам международные мероприятия: уже анонсированы «Экспо»-2023 и Летняя универсиада-2025 в Екатеринбурге , Зимняя универсиада-2019 в Красноярске . Как вы полагаете, чтобы избежать коррупционных скандалов, стоило бы на них максимально широко допускать международные, проверенные инжиниринговые фирмы?

— Допуск иностранных компаний не может считаться «серебряной пулей» для коррупционных практик в России. Мы видели ранее большое количество примеров, когда крупные транснациональные компании оказывались вовлечены в коррупционные скандалы в России.

Правильным решением, на мой взгляд, могла бы быть трезвая оценка возможностей российских компаний и, если это экономит средства, то приглашение в проект имеющих опыт иностранных специалистов. Кроме того, если одной из задач проведения крупных международных событий в России называется «улучшение международного имиджа страны», то, наверное, разумно вовлекать международный бизнес в реализацию наших мегапроектов.

«СП»: — А почему сегодня иностранные подрядчики редко идут в Россию?

— Потому что высока «токсичность» российских денег — работа в России несет очень высокие репутационные риски.

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