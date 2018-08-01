В Орле разыскивают пропавшего мужчину из Брянска

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в установлении местонахождения Федора Харинова. 31-летний мужчина ушел из дома в Брянске 25 июля, с тех пор о нем ничего не известно. Есть предположение, что он может находиться в Орле.

Федор Харинов спортивного телосложения, его рост примерно 180 сантиметров. В момент пропажи был одет в шорты цвета хаки, коричневую рубашку с закатанными рукавами.

Тех, кто видел пропавшего, просят позвонить в полицию или по телефону горячей линии поисковиков 8 (800) 700-54-52.