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В Орле разыскивают пропавшего мужчину из Брянска
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В Орле разыскивают пропавшего мужчину из Брянска 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в установлении местонахождения Федора Харинова. 31-летний мужчина ушел из дома в Брянске 25 июля, с тех пор о нем ничего не известно. Есть предположение, что он может находиться в Орле.
Федор Харинов спортивного телосложения, его рост примерно 180 сантиметров. В момент пропажи был одет в шорты цвета хаки, коричневую рубашку с закатанными рукавами.
Тех, кто видел пропавшего, просят позвонить в полицию или по телефону горячей линии поисковиков 8 (800) 700-54-52.
Сообщение В Орле разыскивают пропавшего мужчину из Брянска появились сначала на РИА 57.
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