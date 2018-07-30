Российская сноубордистка шокировала фанатов откровенной фотографией

Российская сноубордистка Ольга Смешливая поразила фанатов откровенным снимком, который она выложила на своей странице в социальной сети инстаграм, сообщает "Советский спорт"

На фото спортсменка позирует в коротких шортах и топе, которые только подчеркивают сексуальную фигуру сноубордистки. Пост уже оценили более пяти тысяч пользователей.

"Обожаю отдых на природе и для меня спать в палатке в удовольствие, особенно рядом с морем, когда просыпаешься под шум волн бьющихся об скалы", — подписала девушка свой снимок.

Ранее одна из самых сексуальных теннисисток мира поделилась откровенной фотографией.