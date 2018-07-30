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Российская сноубордистка шокировала фанатов откровенной фотографией
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Российская сноубордистка шокировала фанатов откровенной фотографией 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская сноубордистка Ольга Смешливая поразила фанатов откровенным снимком, который она выложила на своей странице в социальной сети инстаграм, сообщает "Советский спорт".
На фото спортсменка позирует в коротких шортах и топе, которые только подчеркивают сексуальную фигуру сноубордистки. Пост уже оценили более пяти тысяч пользователей.
"Обожаю отдых на природе и для меня спать в палатке в удовольствие, особенно рядом с морем, когда просыпаешься под шум волн бьющихся об скалы", — подписала девушка свой снимок.
Ранее одна из самых сексуальных теннисисток мира поделилась откровенной фотографией.
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