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Экстремистов ВКонтакте уподобили гелю
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Экстремистов ВКонтакте уподобили гелю 

Индикатор 4 часа назад
Фото: Индикатор
На примере социальной сети ВКонтакте физики построили модель онлайн-сообществ, симпатизирующих запрещенной террористической организации ИГИЛ. Оказалось, что ранний рост таких групп напоминает формирование геля. Соответствующая модель может указать на экстремистские группы до того, как они станут влиятельными. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.
В процессе образования геля, например, при свертывании молока, в жидкости появляются небольшие сгущения, которые затем слипаются в большие конгломераты. Строя физические модели таких процессов, ученые для простоты предполагают, что подобные частицы одинаковы. В новой работе физики под руководством Нила Джонсона из Университета Джорджа Вашингтона в США решили обобщить эту модель, рассчитав ее и для случая с неодинаковыми частицами. Далее они решили с помощью этой модели описать рост экстремистских сообществ.
Авторы создали модель, в которой разным элементам случайно приписывалось число, называемое «характером». В процессе работы модели пары элементов объединялись, причем вероятность этого события зависела от разницы между «характерами»: в случае одинаковых значений пары формировались всегда, а чем больше была разница, тем меньше вероятность объединения. Рано или поздно все элементы объединялись в сплошную среду, но точное время того, когда это произойдет, спрогнозировать оказалось очень трудно. Очень важной информацией для этого оказалось распределение получившихся скоплений по размеру и их эволюция со временем. Если зависимость количества от размера становилась степенной с показателем -5/2, то система должна была стать сплошной средой очень скоро.
Проверить, насколько эта модель работоспособна, физики решили на примере социальной сети ВКонтакте, где в конце 2014 года начало появляться большое количество сообществ пользователей, симпатизирующих ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта», террористическая организация, которая запрещена на территории России). Как и в случае модели, при достижении степенной зависимости количества сообществ от размера с показателем -5/2, деятельность этих групп стала очевидна, и их постепенно начали удалять администраторы ВКонтакте. Модель хорошо могла предсказывать и рост отдельных групп.
В последние годы террористические атаки многократно проходили по всему миру. Обычно государственные спецслужбы пытаются выявить террористов-одиночек до того, как они подвергнут опасности жизни мирных жителей. Результаты новой работы указывают, что такая тактика может быть ошибочной — надо искать не отдельных людей, а следить за распределение связанных с ними групп.
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