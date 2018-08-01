Вне места регистрации 9 сентября хотят проголосовать свыше 14 тысяч человек

"На 10 утра в регионах было подано 14 761 заявление. Лидирует портал госуслуг, который пользуется наибольшей востребованностью — более 50% заявлений подано с использованием единого портала госуслуг", — сообщил Булаев на заседании ЦИК в среду.

Согласно данным, которые представил замглавы ведомства, через портал госуслуг к среде было оформлено 7995 заявлений, в многофункциональных центрах — 4167, а в территориальных избиркомах — 2599 заявлений.