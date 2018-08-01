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Вне места регистрации 9 сентября хотят проголосовать свыше 14 тысяч человек
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Вне места регистрации 9 сентября хотят проголосовать свыше 14 тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Свыше 14 тысяч избирателей уже изъявили желание проголосовать в единый день голосования 9 сентября на выборах в своем регионе на другом участке, а не по месту официальной регистрации, они подали соответствующие заявления, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"На 10 утра в регионах было подано 14 761 заявление. Лидирует портал госуслуг, который пользуется наибольшей востребованностью — более 50% заявлений подано с использованием единого портала госуслуг", — сообщил Булаев на заседании ЦИК в среду.
Согласно данным, которые представил замглавы ведомства, через портал госуслуг к среде было оформлено 7995 заявлений, в многофункциональных центрах — 4167, а в территориальных избиркомах — 2599 заявлений.
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