От кого страдает Маришкин родник?

На прошлой неделе эпопея с возведением многоэтажки в переулке Федерации подошла к своему логическому завершению. Суд строительство запретил, после чего многотонная техника покинула некогда спорный участок.

Мы вздохнули с облегчением, и не только потому, что теперь не придётся соседствовать со строительными кранами и экскаваторами. Спокойно стало за Маришкин родник — памятник природы, расположенный в двух шагах от развернувшейся было стройки.

Впрочем, особой радости нет — строительство остановили на том этапе, когда сваи уже были забиты (или, как нам объяснял в своё время застройщик, вдавлены). Каким образом получившееся свайное поле повлияло на подземные воды, непонятно, но мы уже стали замечать, что воды в роднике стало меньше. Специалисты наши опасения разделяют и тоже связывают ухудшение поступления воды в источник с нарушением гидрологического режима, спровоцированным начавшейся стройкой. Но если б дело было только в этом!

Когда-то Маришкин родник был излюбленным местом отдыха, притягивающим горожан свежестью и живописным видом. Эта красота в итоге и сыграла с ним злую шутку. Даже не знаю, откуда у людей это странное желание — всё, что сопровождало тебя во время вылазки на природу, здесь же, на природе, и оставлять. Сегодня, несмотря на охранный статус и регулярные субботники, Маришкин родник являет собой печальное, я бы даже сказала, страшное зрелище — от былой красоты практически ничего не осталось. Обычная свалка — тряпки, бутылки, пакеты. И это несмотря на то, что рядом несколько урн! Что наблюдаем в итоге — урны пустуют, зато бутылок гора в воде, и кусты вокруг хламом завалены. Да, приходят активисты, наводят порядок, потом неделя-другая, и картина повторяется. А уж если дальше по тропинке пройти, ближе к частным домам, так там вообще апокалипсис! И чему тут удивляться, если с частным сектором до сих пор не заключен договор на вывоз мусора — вот и кидают куда попало, чтобы далеко не носить.

Несмотря на грустное зрелище, к роднику продолжают приходить и приезжать люди. Не «красотами» любоваться, конечно — за чистой водой. Вот их поведение нареканий не вызывает — они-то, как правило, ценят то, что даёт им природа. Жаль только, не все следуют их примеру.

Не обделён Маришкин родник и вниманием экологического сообщества, в прошлом году даже говаривали о возможном благоустройстве территории и превращении её в цивилизованное место отдыха. Потом разговоры прекратились, а из «благ» цивилизации памятнику природы как доставались бутылки с пакетами, так ничего с тех пор не изменилось.

Вера Абрамова, председатель правления ТСЖ «Роза Люксембург»