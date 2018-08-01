На площадь Минина вернулся весь общественный транспорт кроме троллейбусов

Нижегородцы долго ждали этого момента и вот он наступил — площадь Минина открыта. Алексей Успенский даже записал видео, где видно территорию площади, которая свободна от всего лишнего.

— Уррраааа!, — написала Лариса Дубина.

— Ура, — также обрадовалась Светлана Кукина. — Троллейбусы до Минина вернули?

Однако мы не заметили, что троллейбусы курсируют по прежним маршрутам, поэтому узнали, когда они вернутся.

—Площадь-то открыли, а провода не повесили ещё, — сказала сотрудница троллейбусного депо № 1. — Там провода демонтированы. Примерно через неделю троллейбусы вернутся на свои прежние маршруты.

Ситуацию с проводами подметил и нижегородец Александр Орлов

— Троллейбусную сеть продолжают который день монтировать, в данный момент наблюдал несколько ремонтных машин, надеюсь, доделывающих данный процесс, — написал он. — Учитывая, что в целом почти всё сделано, есть надежда.

Мы узнали и про остальной общественный транспорт, который должен был вернуться к маршрутам через площадь Минина. С ним всё в порядке, вернулся, как и было обещано.

— По маршрутным такси и автобусам движение восстановлено, — сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода. — Теперь они снова ходят по своим прежним маршрутам.

А вот кое-где ситуация с троллейбусами получше. Ранее мы писали, что в Автозаводском районе популярные троллейбусные маршруты начали работать на два часа дольше.