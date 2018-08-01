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На площадь Минина вернулся весь общественный транспорт кроме троллейбусов
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На площадь Минина вернулся весь общественный транспорт кроме троллейбусов 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Нижегородцы долго ждали этого момента и вот он наступил — площадь Минина открыта. Алексей Успенский даже записал видео, где видно территорию площади, которая свободна от всего лишнего.
— Уррраааа!, — написала Лариса Дубина.
— Ура, — также обрадовалась Светлана Кукина. — Троллейбусы до Минина вернули?
Однако мы не заметили, что троллейбусы курсируют по прежним маршрутам, поэтому узнали, когда они вернутся.
—Площадь-то открыли, а провода не повесили ещё, — сказала сотрудница троллейбусного депо № 1. — Там провода демонтированы. Примерно через неделю троллейбусы вернутся на свои прежние маршруты.
Ситуацию с проводами подметил и нижегородец Александр Орлов.
— Троллейбусную сеть продолжают который день монтировать, в данный момент наблюдал несколько ремонтных машин, надеюсь, доделывающих данный процесс, — написал он. — Учитывая, что в целом почти всё сделано, есть надежда.
Мы узнали и про остальной общественный транспорт, который должен был вернуться к маршрутам через площадь Минина. С ним всё в порядке, вернулся, как и было обещано.
— По маршрутным такси и автобусам движение восстановлено, — сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода. — Теперь они снова ходят по своим прежним маршрутам.
А вот кое-где ситуация с троллейбусами получше. Ранее мы писали, что в Автозаводском районе популярные троллейбусные маршруты начали работать на два часа дольше.
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