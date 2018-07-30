Асфальт отремонтировали во дворе на улице Ляпидевского

После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» во дворе дома 16, корпус 1, по улице Ляпидевского привели в порядок асфальт. О выполнении работ отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.

«Сообщаю, что ремонт асфальтобетонного покрытия по указанному адресу выполнен», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)