В Болгарии внутри огромного кургана нашли фракийскую гробницу

Сотрудники Археологического музея Пловдива во главе с Костадином Кисевым при раскопках кургана на юге страны обнаружили монументальную гробницу, датируемую III веком нашей эры.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, гробница полностью пока не раскопана. Ее возраст ученые определили по архитектурному стилю, а также по пяти монетам и остаткам керамики, найденным рядом с захоронением.

Гробница была обнаружена при раскопках фракийского кургана Малтепе — самого большого на Балканском полуострове. Его диаметр у подножия составляет около 100 метров.

Захоронение, вероятно, принадлежало влиятельному человеку. Крышка гробницы изготовлена из мраморных плит, скрепленных белым раствором. Ширина и длина гробницы равны семи метрам, а высота, как показало сканирование, составляет около пяти метров.

Ученым еще предстоит найти вход в погребальную камеру. Они рассчитывают обнаружить внутри надписи, которые позволят определить личность погребенного человека. К слову, гробница является крупнейшим фракийским захоронением, найденным в Болгарии