Строительство жилого комплекса комфорт-класса «Огни» началось на западе столицы

«Донстрой» объявляет старт строительства и продаж в жилом комплексе комфорт-класса «Огни». Это первый и самый доступный объект в линейке крупного проекта компании в Раменках: в будущем «Огни» станут частью современного квартала площадью порядка 55 га, над концепцией и дизайн-кодом которого работали британские архбюро LDA Design и UHA London», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жилой комплекс «Огни» включает два 35-этажных корпуса общей площадью 65,7 тыс. кв. м, а также семиэтажный наземный паркинг площадью 15,7 тыс. кв. м. Сегодня компанией оформлен полный пакет проектной и разрешительной документации, проводится мобилизация строительной площадки. Цены на старте продаж — от 4,5 млн руб. за квартиру.

«Огни» окружают многочисленные парки и заповедники: поблизости природные заказники «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», Парк Победы, Парк 50-летия Октября, Ботанический сад МГУ . Всего в 300 м от комплекса раскинулась долина реки Раменки — в рамках планируемого благоустройства здесь появится большой ландшафтный парк с прогулочным променадом, беговыми и велосипедными дорожками, летними кафе и арт-пространствами», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что несмотря на то, что проект относится к комфорт-классу, он реализуется по традиционным для компании «Донстрой» принципам премиальной недвижимости: монолитные технологии строительства; индивидуальная архитектура и дизайн интерьеров, представительские входные группы с высотой потолков 4,5 м; огороженная и охраняемая территория с системами контроля доступа и видеонаблюдения; большой эко-двор с ландшафтным дизайном, парковой мебелью, детскими игровыми площадками и спортивной зоной с уличными тренажерами. На первых, нежилых этажах комплекса разместятся мини-маркеты, кафе-ресторан, помещения под объекты торговли, сервиса и досуга.

«Кроме того, в рамках развития будущего квартала предусмотрена масштабная инфраструктура формата «город в городе»: современные школы и детские сады, супермаркеты и торговые центры, спортивные комплексы, образовательные и творческие студии, салоны красоты, аптеки и так далее», — добавили в пресс-службе.