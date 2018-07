Больше половины британцев хотят остаться в ЕС

В рубрике ИноТвит мы ежедневно собираем для вас лучшие и интересные твиты мира: известных политиков, журналистов и блогеров о России и мире.

5) Парламент Молдовы вводит акт Магнитского на территории Молдовы. Теперь Молдова — одна из девяти стран, где действует закон Магнитского. — Билл Браудер , международный финансист и инвестор

BREAKING: Moldovan parliament introduces a Magnitsky Act for Moldova. Moldova is now one of 9 new countries where Magnitsky legislation is in play. https://t.co/L7BUipKU32

— Bill Browder (@Billbrowder) July 30, 2018

4) Складывается впечатление, что расизм у нас снова становится допустимым, и это вредит имиджу Германии . Мы не должны допустить, чтобы люди мигрантского происхождения чувствовали угрозу. Мы должны решительно выступить единым фронтом за многообразие и толерантность. — Хайко Маас, глава МИД Германии

Es schadet dem Bild Deutschlands, wenn der Eindruck entsteht, dass Rassismus bei uns wieder salonfähig wird. Dass sich Menschen mit Migrationshintergrund bedroht fühlen, dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen gemeinsam sehr entschlossen für Vielfalt und Toleranz eintreten.

— Heiko Maas (@HeikoMaas) 29 июля 2018 г.

3) Даже нефть не спасет социализм. Инфляция в Венесуэле скоро достигнет миллиона процентов. — Карл Бильдт , бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции

Even oil can’t save socialism. Venezuela’s inflation will soon hit a million percent. https://t.co/n7Lxw9CLOd

— Carl Bildt (@carlbildt) 28 июля 2018 г.

2) Ветер переменился. Теперь целых 58% британцев хотят остаться в ЕС . А в Швеции Шведские демократы и Левые продвигают идею Швексита. Швексит стал бы для Швеции катастрофой. — Ян Бьёрклунд, шведский политик, лидер партии Либералы

Vinden vänder. Nu hela 58% av britterna som vill stanna i EU. I Sverige drivs Swexit av SD och V. Swexit vore förödande för Sverige. https://t.co/TuAXJokOZ6

— Jan Björklund (@bjorklundjan) 30 июля 2018 г.

​1) А вы знали, что наша эмблема, разработанная в 1959 году, символична?

🔵 Сфера символизирует планету

✨ Звезды символизируют космос

✈️ V-образный вектор символизирует аэронавтику

🚀 Круговая орбита символизирует космические путешествия — НАСА

Did you know? Our insignia was designed in 1959 and is filled with symbolism: 🔵 The sphere represents a planet ✨ The stars represent space ✈️ The v-shaped vector represents aeronautics 🚀 The circular orbit represents space travel Learn more: https://t.co/lQ6QZbT71y pic.twitter.com/VX3CFv5ZG2

— NASA (@NASA) 29 июля 2018 г.